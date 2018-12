Dăncilă: „Lupta mea nu e cu Iohannis, ci de a pune în practică programul de guvernare”

Premierul Viorica Dăncilă susţine că nu duce o luptă cu preşedintele Klaus Iohannis, pe care nu îl consideră un adversar, lupta sa fiind de a pune în practică programul de guvernare.



"Ca să fii adversar, trebuie să candidezi undeva, să mergi într-o luptă. Eu nu am o luptă cu domnul preşedinte Iohannis şi nici nu-mi doresc. Lupta mea e aceea de a pune în practică programul de guvernare. (...) Nu aş vrea să ne pierdem energia luptând cu anumite persoane care au alte interese, nu de a veni cu proiecte sau lucruri concrete pentru români", a afirmat Dăncilă într-un interviu difuzat duminică de Antena 3.



Întrebată dacă preşedintele Iohannis a retractat cuvintele pe care i le-a spus public sau dacă şi-a cerut scuze, Viorica Dăncilă a răspuns că acest lucru nu s-a întâmplat, deşi i-ar fi plăcut.



"Nu, niciodată. Mi-ar fi plăcut acest lucru. Eu aş fi făcut acest lucru în momentul în care aş fi jignit pe cineva, aş fi catalogat în anumit fel pe cineva. Nu, preşedintele nu a făcut niciodată acest lucru şi cred că acest lucru nu e un lucru bun în primul rând pentru dânsul. Eu am trecut peste acele lucruri şi am mers mai departe - e datoria mea să merg mai departe - dar aceste lucruri spuse de dânsul cred că i-au lipit o etichetă, aceea că nu poate avea consens, că poate jigni foarte uşor o femeie, ceea ce nu este normal. Nu am cerut şi nu o să cer niciodată un tratament aparte pentru că sunt femeie - prim ministru, dar în acelaşi timp cred că nu e normal ca preşedintele României să jignească, să catalogheze într-un anumit fel, să ceară de şapte ori demisia fără argumente solide", a adăugat premierul.