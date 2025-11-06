Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire. Tatăl manelistului, după ce a fost întrebat unde sunt : „Lasă vrăjeala, nu mă ispiti”

2 minute de citit Publicat la 15:44 06 Noi 2025 Modificat la 16:11 06 Noi 2025

Dani Mocanu, dat în urmărire generală. Captură foto: Poliția Română

Dani Mocanu și fratele său au fost dați în urmărire generală, după ce nu au fost găsiți la domiciliu de polițiștii care veniseră să pună în executare mandatele de arestare ale celor doi, au declarat surse judiciare pentru Antena 3 CNN. Cei doi au fost condamnați definitiv joi pentru tentativă de omor.

Tatăl celor doi a refuzat să dea și el declarații presei sosite la fața locului.

„Sunt copiii mei, îi iubesc foarte mult, atât, ce să zic altceva”, a spus el.

Întrebat dacă cei doi i-au dat vreun semn sau l-au sunat, tatăl lui Dani Mocanu a replicat:

„Lasă vrăjeala asta, du-te, hai, vă rog eu frumos, nu mă ispiti. Eu vorbesc frumos şi tu vii să-mi spui acuma, dacă suntem prieteni, bine, dacă nu, nu aşa, da? Te-am rugat frumos!”

„Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, se arată într-un comunicat al poliției române.

Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare în dosarul de tentativă de omor.

Decizia Curții de Apel Brașov reprezintă soluția la apelurile declarate de procurori, de Mocanu și de una din părțile vătămate, după o sentință pronunțată de magistrații din Pitești.

„În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, se spune în decizia Curții de Apel Brașov.

Dosarul penal a fost deschis ca urmare a unui conflict extrem de violent, care a avut loc în seara zilei de 18 august 2022.

Conform celor reconstituite de anchetatori, la momentul respectiv Dani Mocanu și fratele său, Nando, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, cu picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.