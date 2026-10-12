Daniel Oprea, nutriționist al lotului național de culturism, fost campion balcanic și prezentator TV, a murit la 52 de ani

1 minut de citit Publicat la 14:01 12 Oct 2026 Modificat la 14:02 12 Oct 2026

Daniel Oprea, profesor de educație fizică și sport, membru al Comisiei de disciplină a Federației Române de Culturism și Fitness și nutriționist al lotului național, a murit la vârsta de 52 de ani. Sursa foto: Facebook / FRCF

Daniel Oprea, profesor de educație fizică și sport, membru al Comisiei de disciplină a Federației Române de Culturism și Fitness și nutriționist al lotului național, a murit la vârsta de 52 de ani. Anunțul decesului a fost făcut ieri de Federația Română de Culturism și Fitness.

El a devenit cunoscut publicului în calitate de prezentator al emisiunii „Generația Fit” de pe TVR2, unde promova un stil de viață sănătos.

Daniel Oprea a fost militar, profesor de educație fizică și sport, campion balcanic și național în culturism, precum și Master Trainer acreditat de către Federația Internațională de Culturism și Fitness (IFBB). Totodată, a făcut parte din Biroului Federal al Federației Române de Culturism și Fitness și a ocupat funcția de șef al Comisiei Juridice.

"Astăzi este o zi nespus de grea pentru întreaga noastră comunitate. Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la Daniel Oprea, un stâlp de susținere și un coleg de neînlocuit.

Daniel s-a remarcat întotdeauna printr-o corectitudine și o bunătate rare, fiind caracterizat de o dăruire totală față de tot ceea ce făcea. Un om de baza al Federației noastre, un sprijin de nădejde pentru fiecare dintre noi.

Noblețea lui sufletească și atașamentul față de valorile federației au lăsat o amprentă adâncă în inimile tuturor celor care au avut onoarea să lucreze alături de el.

Plecarea lui lasă un gol uriaș în colectivul nostru și în inimile tuturor celor care l-au prețuit.

Federația Română de Culturism și Fitness transmite cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați. Suntem alături de dumneavoastră în aceste momente de grea încercare.

Dumnezeu să-l ierte și să-i odihnească sufletul în pace!", a scris Federația Română de Culturism și Fitness pe Facebook.