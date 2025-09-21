Datele care arată că Horațiu Potra încearcă să se refugieze în Rusia. Ce a făcut șeful mercenarilor în Dubai

Horațiu Potra, vizat de un mandat de arestare, este în continuare de negăsit. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate date care arată tentativa lui Potra de a se refugia în Rusia, unde ar fi urmat să ceară azil politic. În Emirate, șeful mercenarilor s-a întâlnit cu diplomați ruși, în timp ce autoritățile române au trimis ultimele informații partenerilor din Dubai. Potra este trimis în judecată alături de Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat.

Georgiana Murgilă, jurnalist Antena 3 CNN: Avem date, pe surse, care confirmă faptul că Horațiu Potra încearcă să obțină azil politic în Rusia. Sursele îl localizează pe șeful mercenarilor la întâlniri cu diplomații ruși la ambasada Rusiei în Emirate, pentru că Horațiu Potra se află în Dubai. Toate datele arată acest lucru, iar autoritățile noastre au trimis toate informațiile către Emirate, astfel încât Potra să fie capturat, audiat și reținut în vederea extrădării, având în vedere că el, teoretic, este arestat preventiv în lipsă.

Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist de investigație: Dacă nu s-a făcut extrădarea de către autoritățile din Emirate, înseamnă că ori n-au trimis ai noștri tot, ori este altceva în spate. Se știe că s-a întâlnit cu diplomați ruși. Se știe traseul, o să trebuiască să plece din Dubai în Rusia, e o distanță de parcurs. Dacă o să aflăm că a ajuns în Rusia și aia e, înseamnă că nu s-au făcut toate demersurile.

Georgiana Murgilă, jurnalist Antena 3 CNN: Despre Horațiu Potra se știe, de altfel, că este milionar, având în vedere că doar din casa lui din Mediaș au fost ridicate teancuri de bani. O parte erau ascunși sub podele, alții în seifuri. Cel mai probabil, aceasta este doar o mică parte din sumele cash pe care le deținea Horațiu Potra în țară, însă are cu siguranță suficiente resurse pentru a trăi în Dubai și, potrivit surselor noastre, chiar să își dorească să dezvolte afaceri acolo.

Știm că situații similare au mai avut loc și în Italia. Acolo, justiția folosea adesea pretextul că un individ este investitor și bine integrat în societate pentru a nu-l extrăda. Crezi că același lucru s-ar putea întâmpla și în Dubai?

Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist de investigație: După părerea mea, da, știți că în Italia și identificasem noi aici două rețele, adică Bari și Milano, erau două complete de judecată care nu le dădea voie să fie extrădați, ba că nu puteau, ba că erau judecați greșit. Probabil că va începe și în Dubai. Atâta vreme cât există o societate imobiliară, de ce n-ar exista și o filieră Dubai pentru așa ceva? Dar atunci când acuzația este de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale, deci nu e vorba de o acuzație banală, de o acuzație oarecare, atunci faci toate demersurile ca să-l aduci în fața justiției.

Procurorul General al României, Alex Florența, a afirmat marți, într-o conferință de presă privind războiul hibrid dus de Moscova în România, că autoritățile din țara noastră au informații certe că Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia.

Procurorul general a precizat că momentan Potra nu a cerut azil în Rusia, însă „în perioada asta a făcut demersuri”.

Horațiu Potra a fost și el trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, marți, alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane.

În februarie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a emis mandate de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Horatiu Potra, fiului său Dorian și fratelui său, Alexandru Potra, sub acuzații de infracțiuni grave precum acțiuni contra ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și operarea cu materii pirotehnice fără drept.