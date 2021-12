David Saranga, despre români şi locurile frumoase din România: "Îmi place generozitatea şi căldura umană, ceva care nu se găsește în lume"

Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, descrie România ca un loc care abundă în generozitate, căldură umană, liniște şi bucate alese de care s-a îndrăgostit imediat.

„Eu zic că am fost adoptat de comunitatea română şi din acest motiv mă simt ca şi cum sunt jumătate român, Sunt oamenii calzi, primitori şi foarte generoși. Când lumea mă întreabă cum este cultura românească zic că atunci când cineva te iubește o face cu generozitate. Când cineva îţi face cadou o face cu multă generozitate. La masa unui român este belșug. Asta îmi place la români generozitatea şi căldura umană, ceva care nu se găsește în lume", a spus David Saranga, ambasadorul Israelului în România.

Întrebat ce locuri îi place cel mai mult din România, David Saranga a spus că este foarte greu de ales un loc pentru că toate sunt foarte frumoase, fie că vorbim de munte mare sau mânăstiri acolo unde a petrecut câteva zile de liniște deplină.

„Orice zonă din România are această frumusețe"

„Acum câteva săptămâni copilul meu şi mama lui au venit în România. Ei locuiesc la Tel Aviv. M-au întrebat care ar fi cel mai frumos loc în care am putea merge împreună. Era o dilemă pentru mine, unde să mă duc că sunt atât de multe locuri frumoase. Pănă la sfârșit am hotărât să mergem în Maramureș. Am petrecut acolo 4 zile foarte frumoase.

Sunt multe locuri, dacă vorbim despre munți, despre Bucovina, despre Delta Dunării. Orice zonă din România are această frumusețe. Am fost acum câteva săptămâni la Horezu şi am stat la mănăstire. Este o liniște a acolo care nu se găsește nicăieri. Oriunde ajung în România asta este ce simt, că lumea mă primește ca şi cum mi-ar da această stare bună", a spus David Saranga, care a subliniat că papanașii ar putea deveni 100% brandul nostru de ţară.

