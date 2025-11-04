De la Nixon până la Saddam, via închisorile CIA din România. Cum a ajuns Dick Cheney cel mai „puternic” vicepreședinte din istoria SUA

3 minute de citit Publicat la 15:23 04 Noi 2025 Modificat la 15:31 04 Noi 2025

Dick Cheney a fost vicepreședintele SUA între 2001-2009. Foto: Getty Images

Dick Cheney, care a murit marți la 84 de ani, a fost cel de al 46-lea vicepreședinte al SUA, care a servit alături de președintele republican George W. Bush timp de două mandate între 2001 și 2009. Cheney a avut o lungă carieră politică, fiind considerat principalul „arhitect” al așa-numitului „război contra terorismului”, care a provocat invaziile SUA din Afgansitan și Irak. Cheney a fost supranumit, de altfel, drept „cel mai puternic” vicepreședinte din istoria modernă a SUA, arată CNN.

Dick Cheney a lucrat îndeaproape cu 5 președinți americani. Și-a început cariera politică din funcția de consilier la Casa Albă în mandatul lui Richard Nixon. Ulterior, a devenit cel mai tânăr șef de cabinet al Casei Albe în mandatul lui Gerald Ford. În perioada președinției lui Ronald Reagan a fost congresmen și, ulterior, secretar al apărării în mandatul lui George Bush, tatăl. Odată cu venirea la Casa Albă a lui George Bush jr., Dick Cheney a devenit vicepreședintele SUA.

Deși republican convins, Dick Cheney a decis, la algerile prezidențiale din 2024, să o susțină și să o voteze pe Kamala Harris, în locul lui Donald Trump, despre care a spus că e un individ „căruia nu ar mai trebui să i se dea puterea”.

În timpul atacurilor teroriste de la 11 septembrie, Cheney se afla la Casa Albă. Într-un interviu a declarat că, în momentul în care al doilea avion a lovit turnurile World Trade Center, „a devenit un alt om”, obsedat de ideea de a-i găsi și pedepsi pe teroriștii Al Qaeda și persoanele responsabile de aceste atentate teroriste.

Cheney nu a regretat niciodată invazia Irakului, luată în baza unor informații false. „Aș face-o din nou, fără să mă gândesc”

A urmat apoi invazia trupelor americane în Afganistan, care a dus la căderea regimului talibanilor. După doar doi ani, în 2003, același Cheney a contribuit major la intrarea SUA în războiul din Irak, pe baza unor presupuneri eronate legate de faptul că fostul dictator irakian, Saddam Hussein, producea și stoca arme de distrugere în masă.

Cheney a devenit apoi rapid un simbol al exceselor făcute de SUA în cadrul campaniilor antiteroriste.

Într-o declarație făcută în 2005, Dick Cheney a insistat că decizia a fost luată „în baza celor mai bune informații pe care le aveam atunci de la serviciile secrete”.

Cheney nu a regretat niciodată decizia invadării Irakului, menționând că ce a făcut a fost doar ceea ce era necesar pentru a răspunde unui atac fără precedent asupra Statelor Unite, în urma căruia aproape 2.800 de persoane au murit și care a dus la o perioadă de aproape 20 de ani de războaie continue (Irak și Afganistan), care au divizat societatea americană.

„Aș face-o din nou, fără să mă gândesc”, a zis Cheney, în cadrul unei audieri la comisia de supraveghere a serviciilor secrte din cadrul Senatului SUA.

În 2009, șeful CIA l-a acuzat pe fostul vicepreşedinte american, Dick Cheney că a ascuns, în mod deliberat informaţii importante privind securitatea naţională Congresului american.

Fostul vicepreședinte al SUA, Dick Cheney. Foto: Getty Images

De numele administrației Bush-Cheney se leagă și unul din marile scandaluri legate de „războiul contra terorismului”: închisorile CIA din România.

Conform unui raport al comisiei pentru drepturile omului din Parlamentul European, CIA a operat o închisoare secretă, cu numele „Bright Light” într-o fostă clădire a ORNISS. Primele acuzații legate de existența unor astfel de centre de tortură și detenție din România au apărut în 2005, dar existența lor a fost constant negată de Washington și București.

În al doilea mandat al lui George Bush jr., Dick Cheney s-a distanțat tot mai mult față de acesta. Vicepreședintele SUA era nemulțumit pe Bush pentru că acesta din urmă devenise „mai moale” în privința războiului contra terorismului.

„În al doilea mandat simţea că Bush se îndepărtează de el. El declara că Bush era modelat de reacţia publică şi de critici. Era mai maleabil la aceasta. Implicaţiile erau că Bush devenise mai moale, şi nu mai urma sfatul lui Cheney. Arăta o independenţă care nu a fost prevăzută. Era clară că doctrina lui Cheney era de fier- fără scuze, fără explicaţii, iar Bush devenise mai conciliant", conform unei surse din administrația SUA.

Cheney a avut probleme cu inima de-a lungul întregii sale vieți. El a suferit mai multe infarcturi, afecțiuni în urma cărora a beneficiat și de un transplant de inimă în 2012.

De altfel, „fostul vicepreședinte a murit din cauza complicațiilor cauzate de pneumonie și boli cardiace și vasculare”, a transmis familia lui Dick Cheney.