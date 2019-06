Dezvăluiri despre confruntarea Dăncilă-primari. Robert Negoiță: Sumele de care am fost vitregiți în primele trei luni ale anului, vor fi restituite la rectificarea bugetară

Robert Negoiță a făcut dezvăluiri cu privire la discuțiile pe care premierul le-a avut cu primarii. Negoiță susține că sumele de care primăriile au fost vitregite, vor fi restituite la rectificarea bugetară.

”Doamna Dăncilă a stat de vorbă cu noi, să ne asculte problemele și să reanalizăm discuția pe care am avut-o în ianuarie, ocazie cu care am semnat și un document, care prevedea anumite lucruri, lucruri care nu s-au întâmplat cum trebuia. Avem un angajamet din partea doamnei Dăncilă și a lui Eugen Teodorovici, iar sumele de care am fost vitregiți în primele trei luni ale anului, vor fi restituite la rectificarea bugetară. E un pas înainte, avem o promisiune. Sperăm ca lucrurile astea să se întâmple.

Atâtea vreme cât cotele au fost atât de modificate în ultimii ani, sperăm ca acestea să fie trecute nu doar în legea Bugetului, ci în legea Finanțelor Publice Locale. Dacă de exemplu, plecăm de la premisa că nu avem cuvânt, nu are rost să ne mai vedem. Diferența între oameni și alte vietăți, este că noi mai avem cuvânt”, a declarat Robert Negoiță.