Dezvăluiri Washington Post: Soros, 940.000.000 de dolari în 100 țări

Mihai Gâdea a prezentat în emisiunea „Ediție Specială”, un material publicat de Washington Post despre George Soros.

Publicația vorbește despre suma pe care miliardarul o alocă pentru diverse state, pentru programele sale din diverse state.

Fundația pentru o Societate deschisă, cu sediul în New York, cheltuiește acum 940.000.000 de dolari pe an în 100 țări, unde promovează valori ca libertatea de exprimare și alegeri libere, potrivit fundației lui Soros. În Statele Unite, fundația lui Soros cheltuie 150 de milioane de dolari pe an pentru a finanța asociații ca American Civil Liberties Union și Planned Parenthood.