Senatoarea AUR Diana Șoșoacă, atacată dur de Cristian Tudor Popescu

"Doamna asta ma sosocheaza, ma lasa fara replica, asemenea combinatie de vulgaritate, agresivitate si prostie rar am vazut, poate niciodata. Este campioana din acest punct de vedere, este o demna caricatura a lui Corneliu Vadim Tudor", a spus CTP la Digi 24.

"Am facut un experiment, am postat pe Facebook doua video-uri: unul cu Vadim urland escroaca-somaldoaca-curva dracului, pitica nenorocita si am pus alaturi acestei doamne despre bestiile dracului, nenorocitilor si asa mai departe. Doamna apare exact o caricatura a unei caricaturi a lui Vadim.

Am afirmat in noaptea alegerilor. Spuneam ca sunt dincolo de Dragnea, Ponta, sa nu-l uitam pe Ponta care a spus "mandru ca sunt roman", atunci a inceput nationalismul acesta de grota, nu cu Dragnea.

Inainte de Vadim era ceausismul, de aici s-a tras concluzia in presa ca as fi zis despre astia din AUR ar fi de sorginte comunista. Nu este adevarat, in anii '70-'80 in Romania sa constituit partidul ceausist, nu avea nicio legatura cu Partidul Comunist. Caracteristicia principala? Nationalism la extrem.

Asta era o caracteristica a comunismului? Deloc, era vorba de internationalism, era chiar o insulta inainte de Ceausescu sa fii nationalist", a mai spus jurnalistul.

Diana Șoșoacă: Sunt pe lista neagră

Diana Șoșoacă vrea să obțină permis port-armă pentru a se apăra, deoarece cred că viața îi este pusă în pericol. Senatoarea AUR susține că în urmă cu un an era urmărită pas cu pas de persoane necunoscute care o așteptau la locuința sa și apoi mergeau cu ea peste tot.

Diana Șoșoacă susține că motivul pentru care este „filată” e acela că patrioții sunt în pericol în România.

„Trebuie să mă apere și pe mine cineva! Dacă am armă, mă apăr singură. S-ar putea să mă trezesc în casă sau în mașină cu cine știe ce persoane, de aceea trebuie să-mi iau permis de port-armă.

În țara asta asta, când ești patriot, deja ești în pericol”,a declarat Diana Șoșoacă, într-o emisiune TV.

Senatoarea AUR susține că este pe aceeași listă neagră pe care s-ar afla și activista anti-botniță Codruța Cerva.

„Probabil că eu sunt pe lista neagră, la fel cum a fost și Bogdan Stanoevici și uite că nu mai e printre noi… Și Codruța Cerva e pe lista neagră, daca au ajuns s-o fileze cu o mașină de Sibiu. Anul trecut am fost filată, toate mișcările mele au fost supravegheate. Mașini care mă urmăreau peste tot. Mă așteptau în fața blocului și mergeau cu mine peste tot.

Sunt câteva luni de-atunci, dar eu sunt sigură că sunt filată și acum, mai ales că am ajuns senatoare și nu mă potolesc. Probabil că nu mai sunt la vedere, dar eu îi simt că mă filează permanent”,a declarat senatoarea AUR.

Diana Șoșoacă: ”Nu am cum să mă infectez, nu am de ce să mă vaccinez”

În urmă cu o lună, Diana Șoșoacă afirma că este sigură că nu se va infecta și spunea că nu se va vaccina contra Covid-19. Senatoarea AUR afirma că la toate acțiunile la care a participat în campanie nu a purtat mască și nu s-a infectat datorită sistemului ei imunitar.

”Am 8 luni de zile, am ieșit în stradă, am fost la toate manifestațiile. Problema este cu sistemul imunitar. Cu cât este sistemul imunitar mult mai bine pregătit, cu atât mai bine. De aceea am și întrebat Ministerul Sănătății, de ce nu mergeți pe prevenție, pe întărirea sistemului imunitar, pentru ce nu dați gratis vitamina C, zinc și vitamina D? Pentru că eu asta aș face, hai să întărim poporul, hai să întărim sistemul imunitar, e primul lucru pe care trebuia să-l dea, dar din păcate România nu are politică de prevenție”, a afirmat senatoarea.

Diana Șoșoacă susține că nu este împotriva vaccinării în general, dar nu se va imuniza împotriva Covid-19 pentru că nu știe care sunt efectele adverse.

”Eu nu sunt o antivaccinistă, nu știu cine spune așa ceva. Copiii mei sunt vaccinați cu toate acele vaccinuri care sunt recomandate. Nu obligatorii, nimic nu este obligatoriu. La televizor se spune despre o campanie de informare, dumneavoastră ați văzut vreo campanie de informare, că eu nu am văzut-o, sincer? Legea 46 pe 2003 îți spune așa: îți trebuie consimțământul informat.

Ce înseamnă consimțământul informat? Tu trebuie să-mi prezinți așa: din ce e făcut vaccinul, cine l-a produs, pentru ce boli, la gripe pentru ce tulpini- pentru că, uitați-vă, și Covid-ul, din ce spun specialiștii, s-a schimbat și se pliază pe fiecare persoană în parte. Și atunci, dacă faci un vaccin general valabil cum poți tu să-l faci pentru fiecare persoană în parte?

Nici vaccinul antigripal nu produce efecte pozitive la toată lumea, unii se îmbolnăvesc și mai grav după ce-și fac vaccinul antigripal”, a declarat Diana Șoșoacă.

Unul dintre motivele pentru care Diana Șoșoacă este reticentă în privința vaccinului anti-COVID este că acesta nu ar fi fost testat suficient de mult timp:

”Un vaccin normal se dă pe piață după 10 ani de cercetare și testare. De ce? Pentru că ei trebuie să urmărească în timp pe o perioadă de 5 ani care sunt efectele adverse ale vaccinului. Eu nu vorbesc din punct de vedere medical, ci din punct de vedere legal. Deocamdată, nu, nu am de ce, nu am de ce să mă vaccinez. În primul rând, nu știu pentru ce e făcut, din ce e făcut, nimeni nu-mi spune care sunt efectele adverse și vreau să văd și eu, pe o perioadă de 5 ani, care sunt efectele adverse, așa cum s-a făcut la celelalte vaccinuri.

Am un sistem imunitar foarte bun, nu am cum să mă infectez, infectarea cu Sars-Cov-2 nu e chiar așa cum spun ei. Pentru că, altfel, toate acele familii care au un membru bolnav, ar trebui toți membrii să se îmbolnăvească ceea ce, în cele mai multe din cazuri, nu s-a întâmplat. Ei trebuie să studieze și să aducă la cunoștința publicului care este contagiozitatea acestui virus. Atât am cerut: dați-mi și mie dovada că ați izolat virusul și că l-ați cercetat. Nimeni până acum nu a adus această dovadă. Sunt foarte multe întrebări", a mai spus senatoarea Șoșoacă.