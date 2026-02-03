DIICOT anchetează cazul femeii înșelate cu 2,5 milioane de dolari de un escroc care pretindea că e „prințul moștenitor al Dubaiului”

Ea ar fi aflat că totul a fost o înşelătorie după ce a fost contactată de doi complici ai nigerianului. Foto: Getty Images

Procurorii DIICOT din Maramureş au deschis un dosar penal, în rem, în cazul femeii de afaceri din România, care susține că a fost păcălită de un escroc nigerian, căruia i-a trimis, în total, 2,5 milioane de dolari. Aceasta a spus că a crezut că stă de vorbă cu „prințul moștenitor al Dubaiului” și asta a convins-o să transfere unei fundații diverse sume de bani pentru care a făcut împrumuturi la bancă și și-a ipotecat locuința, relatează Agerpres.

Procurorii fac acum cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după ce au apărut informații în presă că o femeie de afaceri a fost victima unei escrocherii uriașe.

„Urmare a interesului manifestat de către reprezentanţii mass-media cu privire la o cauză de înşelăciune, în care este reclamat un prejudiciu de peste 2 milioane dolari, Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele.

În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT - Biroul Teritorial Maramureş sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş”, a transmis marţi DIICOT într-un comunicat de presă.

Conform unor relatări din presă, o femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari, după ce a fost convinsă să investească, împreună cu prinţul moştenitor al Dubaiului, într-o fundaţie umanitară.

În realitate, bărbatul respectiv este un escroc nigerian, Henry Eke, care folosea o schemă sofisticată de înşelare a victimelor, prin folosirea de identităţi false, bănci fictive, „consilieri financiari”, dar şi promisiuni romantice şi de căsătorie.

Femeia din România ar fi fost astfel convinsă că stă de vorbă cu un prinţ al Dubaiului şi ar fi transferat într-un cont fals „al fundaţiei” peste 2,5 milioane de dolari, bani proveniţi din diverse împrumuturi bancare, pentru care şi-a ipotecat casa, dar şi resurse financiare ale companiei sale.

Ea ar fi aflat că totul a fost o înşelătorie după ce a fost contactată de doi complici ai nigerianului, nemulţumiţi că nu primiseră o parte din bani. Aceştia i-au mărturisit că întreaga poveste a fost o fraudă.