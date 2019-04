DIICOT ceaușist. Percheziții la 6 dimineața în casa unui redactor muzical, în fața fetei ei suferindă de autism! Au luat-o la DIICOT și au făcut-o să recunoască o infracțiune inexistentă

În octombrie 2016, în Gazeta Sporturilor și pe tolo.ro au apărut articole despre faptul că șeful Radio România, Ovidiu Miculescu, se deplasează doar la business class, cu bilete de avion costând peste 5.000 de euro pe destinație, scrie Libertatea.

În aceeași perioadă, blogul sindicatului din SRR a publicat un raport al Curții de Conturi, acuzator la adresa președintelui radioului public. Iritat, Ovidiu Miculescu a făcut trei plângeri penale la DIICOT ca să vadă cine oferă informații din interior. El a pretins, iar procurorii au fost de acord că e vorba de ”divulgare de informații secrete de serviciu sau nepublice”.

Deși deplasările șefului RRA și constatările Curții de Conturi sunt informații publice, procurorii DIICOT, instituție condusă de Daniel Horodniceanu (candidat la funcția de procuror general al României, n.red.) au deschis dosar penal, au făcut percheziții domiciliare și percheziții informatice! Speriată și având în întreținere o fată de 25 de ani cu dizabilități severe, Gabriela Scraba, redactor-șef al redacției muzicale, a cedat și a recunoscut că a comis o infracțiune, deși nu e nici o infracțiune să dai publicului informațiile care, prin Constituție, aparțin publicului. Redactorul muzical a acceptat o pedeapsă de un an și trei luni de închisoare cu amânarea aplicării. Ulterior, acordul de recunoaștere a vinovăției dintre ea și DIICOT a fost respins de o instanță, iar Curtea de Apel București a stabilit, definitiv, că procurorii au incriminat-o pe jurnalistă fără nici un drept!

Cum a speculat DIICOT problemele familiale ale femeii

În sediul DIICOT, procurorul Robert Fleckhammer o determină pe redactoarea muzicală să se declare vinovată. Infracțiunea pe care a comis-o? ”Divulgarea de informații secrete de serviciu sau nepublice”, articolul 304, Cod penal. Pedeapsa? 1 an și 3 luni de închisoare cu amânarea executării. În acordul de recunoaştere, procurorii DIICOT subliniază toate vulnerabilitățile femeii de 58 de ani, vulnerabilități pe care s-au bazat când au chemat-o la sediu. Magistrații contează inclusiv pe faptul că ea are o fată cu dizabilități în îngrijire și nu-și permite să fie dată afară de la Radio. Scraba Gabriela are o fiică de 26 de ani cu handicap mental sever şi un credit cu rată lunară de 2.609 lei.

