Noi precizări Distrigaz, după explozia de la blocul din Rahova: "Sigiliul a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate"

Procurorii au deschis o anchetă în legătură cu explozia din Cartierul Rahova. Sursa foto: Facebook/Info Trafic Romania

Oficialii de la Distrigaz Sud Rețele au făcut noi declaraţii vineri după-amiază în legătură cu explozia devastatoare care a avut loc în blocul morţii din cartierul bucureştean Rahova. Potrivit spuselor acestora, agentul de intervenție ajuns pe teren în dimineața acestei zile a observat că sigiliul aplicat ca urmare a intervenției de joi dimineaţa fusese rupt, din cauza unei intervenții neautorizate. "Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind de altfel protejat de o firidă", au mai transmis cei de la Distrigaz.

Distrigaz Sud Rețele a mai precizat în comunicatul făcut public în această după-amiază că lucrează împreună cu organele de anchetă prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor solicitate de acestea. Totodată, ei au reiterat că îşi transmit compasiunea pentru famillile victimelor.

"(...). Precizăm, de asemenea, că în conformitate cu legislația în vigoare Distrigaz Sud Rețele are obligația de a pune în siguranță imobilul prin întreruperea alimentării cu gaze naturale până la remedierea, de către o firmă autorizată de ANRE", au spus reprezentanţii companiei în noul comunicat făcut public astăzi.

Ulterior, cei de la Distrigaz au mai subliniat care sunt obligațiile clientului:

• să întreţină şi să exploateze în condiții de siguranță instalaţia de utilizare a gazelor naturale;

• să asigure efectuarea verificărilor şi reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

• să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE;

• să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizaţi de organisme abilitate.

"Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

• contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației interioare de utilizare;

• transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic", au mai transmis cei de la Distrigaz Sud Rețele în noul document.

Conform celor mai noi informaţii în tragedia care s-a produs în dimineaţa acestei zile, trei oameni au murit, iar alţi 14 au fost răniţi. Printre cei care şi-au pierdut viaţa se numără o femeie care era însărcinată. Momentul exploziei din Rahova a fost surprins de camerele de supraveghere.

Reporterii Antena 3 CNN au stat de vorbă cu locatari din bloc, care au spus că au făcut mai multe sesizări la Distrigaz în legătură cu mirosul de gaz.

Procurorii au deschis o anchetă pentru explozia din Cartierul Rahova

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morţi.

Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat între timp de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

"În vederea aflării adevărului judiciar şi stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, identificării persoanelor responsabile în scopul stabilirii răspunderii penale a acestora, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze, respectiv efectuarea cercetării la faţa locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice, precum şi orice alte mijloace apreciate a fi concludente şi utile. Activităţile sunt efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul IGPR - Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti", anunţă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Explozia a avut loc vineri dimineaţa într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina, iar în urma deflagraţiei etajele 5 şi 6 ale imobilului s-au prăbuşit. Suflul exploziei a fost atât de puternic, încât a spart geamurile de la un liceu aflat în apropiere.

Primele echipaje de intervenţie au ajuns la locul evenimentului la ora 09:15, timpul de răspuns fiind de şapte minute, urmate, în dinamică, de alte forţe de intervenţie. Astfel, la locul exploziei au fost prezente 300 de cadre ale ISUBIF, 125 de jandarmi şi 72 de poliţişti.

În acest moment, sunt trei persoane decedate, iar alte 13 au fost rănite, fiind transportate la spital.

Salvatorii prezenţi la faţa locului au asigurat atât evacuarea locatarilor din imobilul afectat, cât şi din imobilele din vecinătate, inclusiv 700 de elevi şi 40 de cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic "Dimitrie Bolintineanu".