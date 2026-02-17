DOCUMENT. Rezultatul testului anti-drog făcut de Robert Negoiță la Institutul Național de Medicină Legală

<1 minut de citit Publicat la 11:58 17 Feb 2026 Modificat la 12:06 17 Feb 2026

Rezultatul testului anti-drog făcut de Robert Negoiță la Institutul Național de Medicină Legală este negativ. Sursa foto: Agerpres

Rezultatul testului anti-drog făcut de Robert Negoiță la Institutul Național de Medicină Legală este negativ, arată documentul obținut în exclusivitate de Antena 3 CNN.

Potrivit rezultatului testului făcut la INML este negativ cu privire la substanțe psihoactive în organism, respectiv negativ la morfină, amfetamine, cocaină, metadona, opiacee, antidrepresive.

Aceste text la INML a fost făcut după ce joi, Robert Negoiță a făcut un test anti-drog rapid pe pe holul Tribunalului, la insistența protestatarului Marian Ceaușescu.

Rezultatul a fost unul controversat și nu se știe clar dacă este pozitiv sau negativ. Totuși, Negoiță a spus că va reface testul.

„Niciodată nu am consumat, niciodată”, a spus, ulterior, Negoiță.

Sociologul Vladimir Ionaș a spus, în direct la Antena 3 CNN, că este „o greșeală să faci astfel de teste”, pentru că pot fi fals pozitive.

„Oricum, chiar dacă aduce alte două, trei sau șapte teste, din punctul meu de vedere ar trebui să meargă la Institutul de Medicină Legală să facă analize pentru a prezenta în spațiul public care este realitatea”, a spus Ionaș.