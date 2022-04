Dominic Fritz, răspuns pentru Jador, după ce cântărețul l-a acuzat că i-a anulat concertul: ”Poate şi eu doresc să joc fotbal în Arena Naţională, dar asta nu înseamnă că vând bilete”

„Filarmonica Banatul, deşi în subordinea Consiliului Local Timişoara, are personalitate juridică proprie şi directorul este perfect capabil să ia decizii. Din câte am înţeles din presă, domnul a început să vândă bilete pentru un spaţiu pentru care nu avea contract. Poate şi eu îmi doresc să joc fotbal în Arena Naţională, dar asta nu înseamnă că încep să vând bilete pentru un meci de acolo şi să mă plâng de discriminare când acest lucru nu este posibil“, a transmis Dominic Fritz.

Managerul artistului a anunţat că a existat o înţelegere verbală între el şi conducerea filarmonicii, însă directorul Filarmonicii susține că acordul verbal nu a existat și că cererea organizatorilor nu a fost aprobată.

„Informaţia despre susţinerea unui concert la Sala Capitol de către unul dintre artiştii genului de manele în luna mai este una falsă, nefiind aprobată cererea organizatorilor. Avem încrederea că publicul şi locuitorii Timişoarei (...) ştiu că agenda propusă vizează concerte de o înaltă ţinută artistică, cu artişti de talie internatională”, a transmis directorul Filarmonicii Banatul Timişoara, Ovidiu Andriş.

În urmă cu două zile, Jador a transmis un mesaj prin intermediul canalului său de TikTok în care a acuzat autoritățile de la Timișoara de discriminare.

„Oricum nu o să mai vin acolo, în oraşul Timişoara nu o să mai vreau să cânt acolo, fiindcă mi se pare că sunt nişte oameni…. Da, sunt ţigan şi mă bucur că sunt. Am făcut o facultate, domnule primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador. Nu ştiu ce discriminează oamenii ăştia pentru că nu-mi dau seama care este motivul principal. (...) Poate am părut prea negru şi îi deranjează.”