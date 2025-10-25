Două cutremure au avut loc în România, într-o oră, sâmbătă dimineaţă

Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineaţă, într-un interval de aproximativ o oră. Imagine cu caracter ilustrariv. Foto: Getty Images

Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineaţă, într-un interval de aproximativ o oră, în România. Seismele au avut loc în Vrancea la orele 04:19 şi 05:11, ambele având magnitudinea de 4,2 pe scara Richter, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Epicentrul primului cutremur a avut loc la o adâncime de 129.6 kilometri şi a avut magnitudinea de 4,2 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la 43 de kilometri vest de Focşani, 57 kilometri nord de Buzău, 70 kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 79 kilometri est de Braşov şi 91 kilometri nord-est de Ploieşti.

Al doilea seism, tot de 4,2 pe scara RIchter, s-a produs la 127.9 kilometri adâncime, în apropierea următoarelor oraşe: 37 kilometri vest de Focşani, 59 kilometri nord de Buzău, 74 kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 85 kilometri est de Braşov, 96 kilometri nord-est de Ploieşti şi 97 kilometri sud-vest de Bârlad.

Cel mai recent cutremur a avut magnitudinea de 4,2. În luna octombrie, un total de 29 de cutremure au avut loc în România, dintre care unul de 4 grade în Satu Mare, o zonă neobişnuită cu activităţi seismice.

Ca măsuri de siguranţă, responsabilii a două şcoli din Satu Mare au decis să evacueze atunci elevii aflaţi în unitate. Mai mult, au fost înregistrare solicitări cu privire la căderea mai multor elemente de construcţii de pe mai multe clădiri şi s-a constatat şi prezenţa unei fisuri într-un perete al unui liceu.