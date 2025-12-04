Drona Sea Baby care a ajuns în apele teritoriale ale României nu era a Ucrainei. Anunțul SBU

Scafandrii militari au detonat o dronă Sea Baby. Foto: MApN

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a transmis miercuri seară că toate dronele maritime „Sea Baby” aflate în misiuni în Marea Neagră sunt contabilizate, că nu a pierdut niciuna și că niciuna nu a ajuns în apele teritoriale ale României, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Niciunul dintre sistemele de drone ‘Sea Baby’ ale SBU nu a intrat în apele teritoriale româneşti. Ucraina aderă cu stricteţe la dreptul internaţional, nu încalcă frontierele internaţionale şi îşi tratează partenerii cu respect”, transmite serviciul într-un comunicat de presă.

Poziția Kievului vine după anunțul făcut miercuri de Ministerul Apărării Naționale, care a informat că o dronă maritimă aflată în derivă în Marea Neagră, la 36 de mile est de Constanța, și care reprezenta un pericol pentru navigație, a fost neutralizată de scafandrii militari ai Forțelor Navale Române.

Potrivit MApN, scafandrii EOD specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive au intervenit la solicitarea Gărzii de Coastă pentru a neutraliza obiectul suspect.

„Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanţa, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1.107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafaţă fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenţie a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaţionale în vigoare, iar în jurul orei 13:00 drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”, precizează comunicatul.

MApN amintește că în aproape patru ani, în Marea Neagră au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, dintre care șapte de către Forțele Navale Române.

Reuters notează că un purtător de cuvânt al MApN nu a dorit să confirme proveniența dronei, dar a precizat că este vorba despre un model „Sea Baby”.

Îngrijorările privind siguranța navigației în Marea Neagră s-au amplificat odată cu atacurile asupra unor petroliere legate de Rusia – unele revendicate de Ucraina – ceea ce a dus la creșterea semnificativă a primelor de asigurare într-o zonă esențială pentru transportul de cereale, țiței și produse petroliere.

În acest context tensionat, ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre securitatea Mării Negre, potrivit unei surse din MAE turc, după ce Ankara și-a exprimat public preocupările cu privire la recentele atacuri.

România, Bulgaria și Turcia colaborează deja într-un grup operativ comun pentru dezamorsarea minelor rătăcite care plutesc în Marea Neagră de la începutul războiului declanșat de Rusia în februarie 2022.