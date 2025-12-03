Pericol în Marea Neagră: Scafandrii militari au detonat o dronă ucraineană Sea Baby. Anunțul MApN

Scafandrii militari au detonat o dronă Sea Baby. Foto: MApN

Scafandrii militari din cadrul Forțelor Navale Române au executat, miercuri, o misiune de neutralizare a unei drone maritime care punea în pericol navigația în Marea Neagră, anunță MApN.

Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenție a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaționale în vigoare, iar în jurul orei 13.00, drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române monitorizează și supraveghează permanent zona de responsabilitate maritimă și fluvială, atât cu nave și aeronave din dotarea proprie, cât și în cooperare cu celelalte categorii de forțe din Armata României și cu alte state din Alianța Nord-Atlantică.

Potrivit comunicatului transmis de MApN, din luna februarie 2022 până în prezent, a fost asigurată libertatea de navigație pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat bazinul Mării Negre.

Un alt pericol major pentru securitatea maritimă este reprezentat de minele marine aflate în derivă. În ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, șapte dintre acestea fiind distruse de Forțele Navale Române.

În acest sens, țara noastră face parte și din Grupul operativ de combatere a minelor din Marea Neagră MCM BS TG, alături de forțele navale ale Bulgariei și Turciei, iar în ultimele șase luni ale acestui an comanda grupării navale a fost asigurată de marinarii militari români.