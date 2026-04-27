Dronele Watchkeeper, testate pentru prima dată în România. Elbit a deschis luni fabrica de lângă București, după tensiuni cu MApN

Luni, a avut loc primul zbor de test în România cu sisteme aeriene fără pilot comandate de MApN. Sursa foto: Facebook/Elbit Systems

Testarea sistemelor aeriene fără pilot comandate de MApN a avut loc luni, în premieră în România, în paralel cu deschiderea oficială a unei noi facilități Elbit Systems lângă București. Oficialii companiei israeliene au anunţat că fabrica din Chitila, a șaptea din rețeaua sa locală, produce sistemele Watchkeeper XR destinate Armatei Române. Evenimentele au loc în contextul tensiunilor apărute între Ministerul Apărării și Elbit Systems, după ce MApN a reclamat întârzieri în livrarea dronelor, a impus penalități semnificative și a luat în calcul inclusiv posibilitatea rezilierii contractului.

La începutul acestei luni, ministrul român al Apărării, Radu Miruţă, a ameninţat că va anula acordul din cauza întârzierilor, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

"Noua fabrica este a șaptea unitate de producție deschisă de Elbit Systems în România, ceea ce subliniază angajamentul pe termen lung pentru cooperare industrială locală, dezvoltare tehnologică și consolidarea capacităților de apărare europene. Dezvoltat în cadrul programului Watchkeeper XR, facilitatea oferă o capabilitate integrată pentru producția, integrarea, testarea și mentenanța platformelor UAS avansate în România", au transmis reprezentanţii de la Elbit Systems.

România a încheiat în 2023 un acord-cadru cu compania israeliană Elbit pentru achiziția a șapte sisteme UAS Watchkeeper X, contract estimat la aproximativ 1,891 miliarde lei fără TVA, echivalentul a circa 380 de milioane de euro.

Fiecare dintre cele șapte sisteme include o stație de control la sol și câte trei aeronave fără pilot, ceea ce înseamnă un total de 21 de drone Watchkeeper X care urmează să intre în dotarea Armatei Române.

Potrivit acordului, o parte din producție urma să fie realizată inițial în România, iar începând cu al treilea sistem contractat, producția tuturor sistemelor electrice și mecanice aferente acestuia să fie efectuată pe teritoriul țării.

Livrarea dronelor Watchkeeper, întârziată. MApN impune penalități de 52 de milioane de euro

Deschiderea oficială a fabricii din București și primul zbor de test realizat în România cu sistemele Watchkeeper vin la scurt timp după discuțiile dintre ministrul Apărării, Radu Miruță, și președintele Elbit Systems, Bezhalel Machlis. Întâlnirea a avut loc în urmă cu zece zile și a vizat depășirea termenelor de livrare pentru dronele Watchkeeper X, care ar fi trebuit să intre în dotarea Armatei Române încă din iunie 2025.

Partea română a respins argumentul invocării unui caz de forță majoră și a solicitat plata unor penalități în valoare de 265 de milioane de lei, aproximativ 52 de milioane de euro. La începutul lunii, ministrul Apărării a avertizat chiar cu posibilitatea rezilierii contractului, în cazul în care producătorul nu revine la graficul de livrare stabilit.

De cealaltă parte, Elbit Systems a transmis că își menține angajamentul de a finaliza programul de livrare a dronelor către Armata Română, fără a preciza însă în mod explicit dacă acceptă plata penalităților solicitate de partea română.

"Sistemele Watchkeeper XR sunt produse în România (…) Acest model de producție locală contribuie direct la dezvoltarea capacităților industriale și la consolidarea autonomiei în domeniul apărării. În prezent, Elbit Systems are peste 1.000 de angajați în România și susține alte câteva mii de locuri de muncă în cadrul ecosistemului industrial, operând șapte facilități locale", mai transmitea compania după întâlnirea cu ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruță.

Dronele Watchkeeper X

Dronele Watchkeeper X reprezintă soluția tactică avansată de tip UAS (Unmanned Aircraft System) dezvoltată de Thales în colaborare cu Elbit Systems, fiind varianta de export a modelului utilizat de armata britanică. Modelul este bazat pe platforma mult utilizată și testată în timp Hermes 450.

Whatchkeeper X este drona este proiectată pentru misiuni complexe de tip ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), iar caracteristică definitorie este conformitatea sa cu standardul NATO STANAG 4671, ceea ce îi permite operarea în spațiu aerian nesegregat, adică în spațiu aerian civil și militar în condiții de siguranță similare aeronavelor pilotate.

Dronele au și sisteme de degivrare și capacitatea de a decola/ateriza automat de pe piste neamenajate.

Din punct de vedere tehnic, sistemele Watchkeeper X au o structură modulară care le permite integrarea unei sarcini utile duale la bord. Acestea pot combina simultan senzori electro-optici de înaltă rezoluție, precum sistemul Spectro XR, cu radare de tip SAR/GMTI (Synthetic Aperture Radar / Ground Moving Target Indicator), ceea ce le oferă capacitatea de a detecta și urmări ținte indiferent de condițiile meteo, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Autonomia de zbor depășește 16 ore, iar transmiterea datelor se realizează în timp real către stațiile de control de la sol, pe o rază de peste 140 de kilometri, ceea ce permite comandanților să dispună de o imagine detaliată și continuă asupra câmpului de luptă.

Deși sunt concepute în principal pentru misiuni de recunoaștere și colectare de informații, dronele Watchkeeper X pot fi echipate și pentru armament. În urmă cu câțiva ani, la Bacău, a fost prezentat un model al acestui sistem prevăzut cu puncte de acroșaj sub aripi, pe care erau montate machete de rachete ușoare ghidate.