ADMITERE LICEU 2018. Au început înscrierile la liceu. Tot ce trebuie să știți despre admiterea în liceu

ADMITERE LICEU 2018. Ministerul Educatiei a publicat ierarhia mediilor de admitere pentru liceu, la nivel judetean, a absolventilor de clasa a VIII-a. Municipiul Bucuresti este in topul zonelor cu cei mai multi elevi care au 10 pe linie, 32 in acest caz, dar si cu aproape 3.000 de elevi ce au medii in jurul lui 9. Exista, insa, si multi elevi cu medii sub 4, in fiecare dintre judete.

ADMITERE LICEU 2018. Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ierarhiile in functie de medie a absolventilor claselor a VIII-a. Acestea vor conta pentru inscrierile la liceu 2018, dupa examenul de Evaluare Nationala. ADMITERE LICEU 2018. Nu uitati ca absolventii clasei a VIII-a pot completa optiunile pentru admiterea la liceu, in fisele de inscriere, incepand de vineri, 29 iunie. Pana in 4 iulie, vor fi introduse in baza de date computerizata, iar pana in 7 iulie, pot fi verificate fisele editate pe calculator. Repartizarea computerizata va fi in 9 iulie. ADMITERE LICEU 2018. Admiterea la liceu in 2018 se face fara examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderata intre media generala obtinuta la Evaluarea Nationala (cu o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%). ADMITERE LICEU 2018. Repartizarea pentru admiterea la liceu in 2018 se face ordonand candidatii in judetul respectiv descrescator, dupa medii, incercandu-se plasarea fiecarui candidat, incepand de la cel cu media cea mai mare pana la cel cu media cea mai mica, la una din optiunile exprimate.