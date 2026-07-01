Bac 2026. 17 elevi care au întârziat miercuri dimineață la examene din cauza furtunii au dat probele la Matematică și Istorie la ora 13

17 elevi care au întârziat miercuri dimineață la examene din cauza furtunii au dat probele la Matematică și Istorie la ora 13 Sursa foto: Getty Images

Doar 17 absolvenți de liceu au susținut proba obligatorie a profilului Istorie sau Matematică de la Bac 2026 pe 1 iulie, de la ora 13:00, pentru că nu au putut să ajungă la examenul de dimineață, de la ora 9:00, din cauza efectelor produse de furtună. Marți seară, Bucureștiul s-a aflat sub cod roșu de vreme severă, iar secretarul de stat Sorin Ion a anunțat înainte de începerea probei de miercuri că elevii care nu ajung la timp pot susține proba la ora 13:00, cu subiectul de rezervă.

„17 candidați (dintre care 11 din București) au susținut proba cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13:00, ca urmare a unor situații excepționale și justificate care au generat întârzierea acestor candidați în raport cu ora inițială de începere”, a anunțat ministerul Educației, după ce s-au finalizat și probele cu subiectele de rezervă.

„Rata de participare la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2026), desfășurată astăzi, 1 iulie, a fost 97,4% : 121.147 de candidați prezenți dintr-un total de 124.334 de candidați înscriși pentru susținerea acestei probe (toate promoțiile).

Nu s-au prezentat 3.187 de candidați, iar 18 absolvenți de liceu au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă”, mai precizează ministerul.