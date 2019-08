CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019-2020. Decizie de ultimă oră luată la Minister

Foto: Pixabay.com

Şcoala va începe în acest an pe 9 septembrie şi nu o săptămână mai târziu, aşa cum i-a cerut premierul Viorica Dăncilă fostului ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

Comisia de dialog reunită luni la minister a adus la aceeaşi masă inspectori şi reprezentanţi ai părinţilor. Aceştia au votat în unanimitate menţinerea datei fixate acum câteva luni, adică 9 septembrie, informează Pro TV.

Premierul Viorica Dăncilă a rugat-o miercurea trecută pe Ecaterina Andronescu, ministru al Educaţiei, să ia în calcul începerea anului şcolar de la 16 septembrie şi a anunţat că în şedinţa de Guvern vor fi aprobate fondurile pentru programul prin care elevii vor beneficia de fructe, legume, lapte şi produse lactate, dar şi produse de panificaţie.



„Vă rog, doamna ministru Ecaterina Andronescu, să luaţi în calcul începerea anului şcolar de la 16 septembrie. Sunt convinsă că este încă o măsură aşteptată de elevii din România", a arătat Dăncilă. Ulterior, Andronescu a fost demisă.

Federaţia Elevilor din România a dezaprobat solicitarea ca anul şcolar să înceapă pe 16 septembrie

Federaţia Elevilor din România nu este de acord cu cererea premierului Viorica Dăncilă către ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, ca anul şcolar să înceapă în 16 septembrie, şi nu în 9 septembrie cum este stabilit, considerând această propunere ca fiind „absurdă şi lansată cu total dezinteres faţă de elevii din întreaga ţară".

Federaţia Elevilor din România solicită ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, să respingă propunerea premierului Viorica Dăncilă şi să ia în considerare începerea anului şcolar la 1 septembrie.

„În decursul zilei de astăzi, prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a solicitat în cadrul şedinţei de Guvern amânarea începerii şcolii până pe data de 16 septembrie. Considerăm această propunere ca fiind una absurdă şi lansată cu total dezinteres faţă de elevii din întreaga ţară, din următoarele considerente: Anul acesta, examenele de Bacalaureat şi Evaluare Naţională s-au susţinut la finalul lunii iunie, începutul lunii iulie, în temperaturi ce atingeau peste 35 de grade, factor care, implicit, afectează capacitatea deconcentrare a elevilor şi poate avea un efect asupra rezultatelor acestora, deci implicit, asupra îndeplinirii adevăratului scop al examenelor, acela de a evalua nivelul de cunoştinţe al elevilor în mod obiectiv. Având în vedere faptul că şcoala a început pe 12 septembrie în anul şcolar 2018-2019, considerăm că este nevoie ca începutul acesteia să fie devansat, ci nu amânat cu încă 4 zile, fapt ce ar putea duce la amânarea cu încă o săptămână a examenelor, astfel creând probleme mari în desfășurarea acestora şi în rezultatele elevilor", se arată într-un comunicat al Federaţiei Elevilor din România.

Ecaterina Andronescu, despre începerea anului școlar pe 16 septembrie

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat pentru Edupedu.ro că abia luni se va decide dacă ministerul va amâna începerea anului școlar cu o săptămână.

„Noi când am luat decizia pe 9 septembrie, am luat-o în Comisia de Dialog Social și mi se pare firesc să facem același lucru. Ca urmare, am convocat Comisia pentru luni dimineață", a spus Andronescu.

Declarația ministrului Educației vine după ce premierul Viorica Dăncilă i-a cerut oficial miercuri, în ședința de Guvern, amânarea începerii anului școlar cu o săptămână. Decizia trebuie luată în Comisia de dialog social, a explicat Andronescu, „altfel nu ne mai respectăm noi pe noi".

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019-2020, cursurile anului şcolar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni.

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie - 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)

vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)

vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzite de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.

Proiectul ordinului de ministru a fost discutat în Comisia de dialog social cu toți partenerii sociali/instituționali ai MEN.