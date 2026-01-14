După ce l-a auzit pe Nicușor Dan la TV, un profesor român a ajuns într-o enciclopedie matematică de prestigiu cu problema președintelui

Profesorul de matematică Mihai Teodor este și Cetățean de Onoare al Municipiului Focșani. Sursa foto: Facebook/ Cristi Valentin Misăilă

Un fost profesor de matematică de la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” din Focşani a reuşit să generalizeze o problemă celebră propusă la Olimpiada Internaţională de Matematică din Australia în anul 1988, realizând o demonstraţie valabilă pentru o clasă mult mai largă de situaţii matematice decât cazul particular formulat în enunţul olimpic. Astfel, a ajuns să fie publicat într-o enciclopedie matematică de prestigiu. Mihai Teodor spune că totul a pornit de la un interviu acordat de președintele Nicușor Dan la televizor.

Demonstraţia realizată de profesorul Mihai Teodor, care identifică structura matematică generală aflată la baza problemei şi oferă o formulare unitară pentru toate soluţiile posibile, a fost publicată săptămâna trecută în Enciclopedia online a şirurilor de numere întregi (OEIS), una dintre cele mai importante baze de date matematice la nivel internaţional.

„Am văzut o emisiune în care domnul preşedinte a povestit cum a rezolvat acea problemă”

Problema matematică a devenit cunoscută şi prin faptul că a fost rezolvată, la vremea respectivă, de actualul preşedinte al României, Nicuşor Dan, iar demersul profesorului de a o aborda a fost inspirat chiar de relatarea preşedintelui privind modul în care a găsit soluţia.

„Am văzut o emisiune în care domnul preşedinte a povestit cum a rezolvat acea problemă: a încercat mai multe metode şi, într-un final, a ajuns la o soluţie în cinci pagini, într-o oră şi un sfert. M-am gândit şi eu la problemă şi am reuşit să o rezolv printr-o altă metodă. După ce am rezolvat-o, mi-am pus întrebarea dacă nu cumva pot afla toate valorile parametrilor implicaţi, pentru toate valorile a şi b, adică generalizarea problemei respective”, a declarat, pentru Agerpres, profesorul Mihai Teodor.

Prin metoda obţinută, problema de la Olimpiada Internaţională din 1988 apare ca un caz special al unui rezultat mult mai general, ceea ce reprezintă un progres teoretic important, susţine profesorul.

„M-am uitat pe internet şi în enciclopedii şi nicăieri nu am găsit prezentate toate valorile posibile. Peste tot apăreau fel de fel de cazuri particulare, care se obţin cu ajutorul calculatorului foarte uşor. Am constatat că lipseşte formula generală, adică prezentarea completă a tuturor soluţiilor. Asta am încercat să fac şi am reuşit, a precizat profesorul. Iar rezultatul este reutilizabil şi poate fi aplicat în rezolvarea ecuaţiilor cu numere întregi, probleme care sunt studiate încă din gimnaziu şi până la nivel liceal şi care apar frecvent în competiţiile de matematică, dovadă că s-a şi dat în acel an la Olimpiada Internaţională”, spune profesorul.

„La acea olimpiadă, din toată lumea, doar 11 candidaţi au reuşit să rezolve problema, unul dintre ei fiind preşedintele”

Problema a fost rezolvată doar de 11 participanţi la competiţia olimpică din 1988, însă doar pentru cazul particular din enunţ.

„Soluţia domnului preşedinte a fost una foarte elaborată, dar trebuie ţinut cont de contextul de examen, unde important este să ajungi la rezultat. La acea olimpiadă, din toată lumea, doar 11 candidaţi au reuşit să rezolve problema, unul dintre ei fiind preşedintele. Eu am căutat o soluţie mai concisă şi am reuşit să o formulez într-o singură pagină”, a mai spus Mihai Teodor.

Profesorul revine astfel în atenţia comunităţii academice internaţionale, după ce, în anul 2022, a publicat o formulă pentru calculul sumei produselor tuturor numerelor naturale până la un număr dat, confirmând contribuţia sa constantă în domeniul cercetării matematice.

„Foarte mulţi elevi care au studiat cu dânsul au urmat mai apoi studiilor unor universităţi”

Mihai Teodor a avut o activitate de peste 30 de ani la Colegiul Cuza din Focşani de unde a ieşit la pensie anul trecut. Activitatea sa a fost remarcată de colegi, mulţi dintre aceştia chiar foşti elevi ai profesorului.

„Domnul profesor a fost un cadru didactic remarcabil. Dedicat specializării pe care a predat-o temeinic în cei peste 30 de ani de activitate în colegiul nostru, a pregătit un număr impresionant de elevi, atât pentru bacalaureat, cât şi pentru admitere în învăţământul superior sau olimpiade şi concursuri şcolare.

Ca diriginta la clase de matematică - informatică, nu am putut să nu remarc de-a lungul anilor rezultatele de excepţie la bacalaureat, unde elevii obţineau note mari la matematică. Foarte mulţi elevi care au studiat cu dânsul au urmat mai apoi studiilor unor universităţi importante din ţară şi străinătate. Printre cei care au avut onoarea de a-l avea pe domnul profesor la catedră mă număr şi eu, sora, mulţi dintre prietenii mei, chiar şi actualul primar al oraşului a fost elevul domnului profesor”, a spus directoarea Colegiului Naţional "Al. I. Cuza" din Focşani, Andreea Săndulescu.

Mesaje de felicitări pentru reușita profesorului

Pe pagina de Facebook a Colegiului la care a predat profesorul Teodor a fost publicat un mesaj de felicitări pentru reușita sa.

„Felicitări domnului Mihai Teodor, fost profesor al Colegiului Național "Al. I. Cuza " care a reușit să generalizeze o problemă dată la Olimpiada Internaționala de Matematică din 1988 din Australia. Domnul profesor a găsit o demonstrație care permite generalizarea acestei probleme șî, după o lună de dezbateri în mediul academic, aceasta a fost aprobată și apoi publicată pe 7 ianuarie în Enciclopedia Internațională O.E.I.S, având numărul secventei A 115169. Felicitări!”, au transmis reprezentanții liceului.