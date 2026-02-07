Elevii vor avea o săptămână de vacanţă în perioada 9 februarie - 1 martie. Harta cu perioada aleasă de fiecare inspectorat școlar

Elevii vor avea o săptămână de vacanţă în perioada 9 februarie - 1 martie. FOTO: Getty Images

Elevii vor avea o săptămână de vacanţă în perioada 9 februarie - 1 martie, care va fi stabilită prin decizia fiecărui inspectorat şcolar.

Vacanţa intermodulară poate fi stabilită de Inspectoratele şcolare judeţene şi din Bucureşti în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie - 1 martie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Trei județe au ales vacanța mobilă din februarie 2026 în săptămâna 9-15 februarie, alte 22 de județe între 16-22 februarie și restul în săptămâna 23 februarie – 1 martie, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Harta vacanțelor a fost postată de Ministerul Educației pe pagina de Facebook.

Următoarea vacanţă şcolară va fi în perioada 4 - 14 aprilie.

Vacanţa de vară va începe pe 20 iunie.

Programele "Şcoala altfel" şi "Săptămâna verde" se desfăşoară până pe 3 aprilie, în baza deciziilor luate de unităţile de învăţământ.

Calendarul examenelor din anul școlar 2025-2026

Calendarul Evaluării Naționale 2026 pentru clasa a VIII-a

• 8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la evaluarea națională

• 12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

• 22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă

• 24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă

• 26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă

• 2 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

• 3 - 4 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

• 5 - 8 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

• 9 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendar Bacalaureat 2026

• 2 - 4 iunie 2026 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

• 5 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a

• 8 - 10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

• 10 – 11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

• 11 – 12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

• 15 – 17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D

• 29 iunie 2026 - Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

• 30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

• 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

• 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

• 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18:00)

• 8 - 9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

• 9 - 10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

• 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale