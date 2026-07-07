Județul care a bătut Bucureștiul la rata de promovare la Bac 2026. Doar jumătate dintre elevii din Ilfov au luat examenul

Clujul este județul cu cea mai mare rată de promovare la Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie. FOTO: Getty Images

Clujul este județul cu cea mai mare rată de promovare la Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie, potrivit sintezei publicate de Ministerul Educației. În Cluj, 85,3% dintre candidați au promovat examenul, procent peste media națională, care este de 74,8%.

Rezultatul din Cluj este mai bun decât cel înregistrat în municipiul București, unde rata de promovare este de 79,6%, și mai bun decât cel din Brașov, unde 81,3% dintre candidați au promovat. În Cluj, au fost 4.311 candidați prezenți, dintre care 3.677 au fost declarați reușiți.

Bucureștiul, deși are cel mai mare număr de candidați, se află sub Cluj și Brașov ca procent de promovare. În Capitală, din 17.427 de candidați prezenți, 13.880 au promovat, ceea ce înseamnă o rată de 79,6%. Față de anul trecut, Bucureștiul înregistrează o scădere de 1,8 puncte procentuale, de la 81,5%.

Brașovul are o rată de promovare de 81,3%, cu 2.763 de candidați reușiți din 3.399 prezenți. Și aici se observă o scădere față de 2025, când rata era de 82,5%, diferența fiind de 1,2 puncte procentuale.

La polul opus se află Ilfovul, cu cea mai mică rată de promovare din țară, de 55,3%. În județ au fost 1.283 de candidați prezenți, iar 709 au promovat examenul.

Rezultatul este mai slab decât cel de anul trecut, când rata de promovare în Ilfov era de 58,8%, ceea ce înseamnă o scădere de 3,5 puncte procentuale.

La nivel național, 94.345 de candidați au promovat Bacalaureatul 2026, dintr-un total de 126.169 de candidați prezenți. Rata generală de promovare este de 74,8%, în scădere față de 76,5% anul trecut. Datele pentru 2026 sunt înainte de contestații, iar cele pentru 2025 sunt după contestații.

Primele rezultate la Bac 2026 au fost publicate. Rezultatele la Bacalaureat 2026 sunt afișate online, pe site-ul oficial al Ministerului Educației, la avizierele centrelor de examen, dar pot fi vizualizate și pe antena3.ro, pe județe.

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