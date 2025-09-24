Modificări importante la Evaluarea naţională 2026 pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a: Subiectele vor fi alese diferit

Sunt schimbări în alegerea subiectelor la Evaluarea naţională 2026 pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a pentru actualul an şcolar, aprobată prin ordin de ministru, aduce două noutăţi, care, potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sunt în beneficiul copiilor.

Faţă de anii anteriori, sarcinile de evaluare/itemii testelor trebuie să vizeze mai accentuat aspecte concrete - cunoştinţe, deprinderi, atitudini, valori, aplicabile, conectate la viaţa de zi cu zi a elevilor şi se oferă posibilitatea de a extinde competenţele evaluate pentru o relevanţă curriculară mai mare.

Conform unui comunicat al MEC, transmis Agerpres, s-a accentuat rolul formativ al acestor evaluări prin impactul asupra şcolii şi asupra educaţiei personalizate la nivelul fiecărui copil, inclusiv cu implicarea părinţilor în asimilarea comprehensivă a rezultatelor.

În anul şcolar 2025 - 2026, în cadrul Evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor pilota itemi care vizează competenţe de alfabetizare funcţională cu aplicaţii practice, inclusiv din alte arii curriculare, a explicat ministerul.

Focus pe antrenarea gândirii critice și rezolvarea de situații-problemă

„În acest mod, evaluările vor reflecta noua abordare curriculară prin care subiectele vizează şi aspectele concrete ale aplicării în viaţa elevilor de zi cu zi a cunoştinţelor, deprinderilor, atitudinilor şi valorilor construite în procesul de învăţare.

Extinderea, prin evaluare/testare a competenţelor evaluate, în direcţia noii logici a învăţării, cu focalizare pe aplicare şi transfer în contexte noi a cunoştinţelor, pe mobilizarea cunoştinţelor pentru rezolvare de situaţii-problemă, pe formulare de opinii şi argumentare ca antrenare a gândirii critice aplicate şi dincolo de disciplinele şcolare, în învăţarea pentru viaţă, va furniza date, informaţii obiective atât profesorilor de la clasă, cât şi unităţii de învăţământ, fundamentând feed-back-ul personalizat către elev, către părinte şi către comunitatea educaţională”, a transmis MEC.

Potrivit ministerului, această abordare adaptată nivelului de vârstă al elevilor ţinteşte nu doar rezultate şi o mai bună performanţă sistemică la studiile comparative internaţionale la care participă România, precum OECD-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS, ci şi concentrarea programatică pe responsabilizarea pentru propria învăţare, pe conştientizarea punctelor tari şi a celor ce necesită efort pentru propria dezvoltare, pentru atingerea propriului potenţial, pe internalizarea principiului învăţării pe tot parcursul vieţii, pe orientarea către o carieră şi o viaţă împlinită.

Calendarul testelor de la Evaluarea națională 2026

Evaluarea naţională la finalul clasei a II-a va începe pe 12 mai anul viitor cu proba scrisă la Limbă şi comunicare. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 12 mai proba scrisă la Limba maternă. Proba de citit la Limba română va fi susţinută pe 13 mai, iar cea la Limba maternă în aceeaşi zi. Proba la Matematică şi Explorarea mediului se va susţine pe 14 mai, iar proba la Limbă şi comunicare - scris - citit - Limba română pentru minorităţile naţionale va avea loc pe 15 mai.

Elevii din clasa a IV-a vor susţine proba la Limbă şi comunicare - Limba română/Limba română pentru minorităţile naţionale pe 19 mai, cea la Matematică şi Ştiinţe ale naturii - pe 20 mai. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba de Limbă şi comunicare - Limba maternă pe 21 mai.

Evaluarea Naţională de la finalul clasei a VI-a va începe cu proba la Limbă şi comunicare - Limba română/Limba română pentru minorităţile naţionale, care are loc pe 26 mai. Aceasta va fi urmată de proba la Matematică şi Ştiinţe pe 27 mai, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 28 mai proba de comunicare în Limba maternă.