Primul centru de inteligență artificială din România a fost inaugurat la Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Capitală

Corina Adriana Dumitrescu, preşedintele Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti şi Radu Grosu, profesor la Universitatea de Tehnologie din Viena. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Inteligența artificială este aliatul profesorilor care predau la Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Capitală, unde a fost inaugurat primul centru de A.I. din România. De altfel, studenţii de aici sunt pregătiți pentru provocările viitorului şi cu ajutorul a zeci de roboţi umanoizi. Ajunsă la 35 de ani de activitate, Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti este una dintre cele mai moderne din Europa şi are parteneriate în domeniul AI cu cele mai prestigioase universităţi din lume. "Primul nostru hub, în afara laboratorului viitorului global, centrul viitorului global se află aici, în Bucureşti, la Cantemir", a declarat vicepreşedintele Arizona University, Peter Schultz, în cadrul fericitului eveniment.

Ca orice lucru nou, inteligența artificială este o amenințare și o îngrijorare pentru unii și un mijloc de dezvoltare – pentru alții. Indiferent cum va influența și schimba viitorul, studenții trebuie să fie pregătiți. Iar la Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din Capitală deja s-au făcut pași uriași în acest sens.

"Trebuie să ne adaptăm vremurilor, studenții noștri trebuie să fie stăpâni lumii în care vor trăi. Am apelat la marile minți ale inteligenței artificiale, în primul rând, la domnul profesor Radu Grosu, aici, prezent; ne va da expertiza pentru viitoarea Facultate de computer science și inteligența artificială", a declarat Corina Adriana Dumitrescu, preşedintele Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, pentru Antena 3 CNN.

"Orice instrument pe care le-am dezvoltat în decursul istoriei ne-a dus la realizări și mai mari. Acesta o să ne ducă la realizări excepționale, nu trebuie să ne temem de el, trebuie să-l îmbrățișăm, trebuie să-l cunoaștem și trebuie să cunoaștem limitele, dar și potențialul", a precizat Radu Grosu, profesor la Universitatea de Tehnologie din Viena, în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

"Să-i pregătim pe studenți pentru modificările care se vor face, să-i pregătim pe studenți pentru viața asta. Aceasta este misiunea pe care această universitate și-a asumat-o", a spus Cristian Dumitrescu, vicepreşedinte senatul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Capitală, potrivit sursei citate.

La celebrarea a 35 de ani de activitate universitate, "Dimitrie Cantemir" a inaugurat un centru de inteligență artificială, unic în România. Împreună cu Arizona University.

"Am creat (n.r.: în Arizona) ceea ce numim «un laborator global al viitorului», care este în sine un prototip al universităţii pentru viitorul planetei noastre. Am văzut acelaşi spirit aici, la Cantemir. Din acest motiv, primul nostru hub, în afara laboratorului viitorului global, centrul viitorului global se află aici, în Bucureşti, la Cantemir", a declarat Peter Schultz, vicepreşedinte Arizona University.

Profesori meriți și doctorii honoris cauza din Statele Unite ale Americii, Asia și Europa sunt alături de președintele Universității "Dimitrie Cantemir" în demersurile sale.

"Pentru că profesoara Corina Dumitrescu se concentrează pe inteligenţa artificială, pe robotică, , acest lucru înseamnă că, în sfârşit, ne îndreptăm privirea asupra viitorului societăţii la nivel global ceea ce înseamnă că tehnologia joacă un rol foarte important", a declarat Michael Molls, Universitatea din Munchen.

A.I. şi roboții umanoizi sunt deja folosiți la procesele experimentale de la Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității "Dimitrie Cantemir", unde studenții învață să utilizeze inteligența artificială spre binele lor, al omenirii și al viitorului.