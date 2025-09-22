Președintele Cisco: Nu Inteligența Artificială ne va lua joburile, ci angajații care vor ști s-o folosească mai bine decât noi

80% dintre firme au declarat că intenționează să utilizeze AI agentic în procesele lor de lucru. sursa foto: Getty

Deși mulți se tem că Inteligența Artificială (AI) ar putea zgudui piața muncii și ar putea înlocui joburile de birou, Jeetu Patel, președintele companiei de tehnologie Cisco, spune că oamenii ar trebui să fie mai preocupați de concurenții care folosesc tehnologia mai bine decât ei.

„Mă îngrijorează mai puțin că AI îmi va lua jobul. Mă îngrijorează mai mult că cineva va folosi AI mai bine decât mine – asta e, probabil, o amenințare mai mare pentru jobul meu”, a spus el pentru Euronews.

Potrivit unui studiu realizat de companie, care urmează să fie publicat, 80% dintre firme au declarat că intenționează să utilizeze AI agentic în procesele lor de lucru.

AI agentic se referă la un sistem automatizat de inteligență artificială capabil să finalizeze sarcini cu o supraveghere umană minimă.

Datele Cisco coincid cu un raport publicat săptămâna trecută de compania AI Anthropic, care a constatat că 77% dintre firmele care utilizează software-ul Claude AI îl folosesc pentru automatizare, inclusiv pentru sarcini precum completarea formularelor. Între timp, doar 12% dintre companii îl folosesc pentru colaborare sau învățare.

Patel a spus că potențialul AI de a completa sarcini profesionale reprezintă un avantaj, pentru că oferă soluții la probleme care nu puteau fi rezolvate anterior.

Ca urmare, „fiecare job va fi reconfigurat și, prin urmare, unele locuri de muncă vor dispărea”, a explicat el.

Totuși, Patel este optimist și consideră esențial ca angajații să își îmbunătățească permanent competențele pentru a se adapta la AI, care „va fi mai important decât orice altceva, pentru că vor apărea mai multe joburi noi datorită AI – locuri de muncă despre care, sincer, nici nu știm încă ce vor fi”.

El a adăugat însă că locurile de muncă eliminate de AI nu vor fi cele de început de carieră, ocupate de tinerii din Generația Z (sub 28 de ani).

Această afirmație contrastează cu poziția lui Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, care declara în mai că AI ar putea elimina aproape 50% dintre locurile de muncă entry-level din zona white collar în următorii cinci ani.

„Există teoria că toate joburile entry-level vor dispărea și nu va mai fi nevoie să angajăm oameni aflați la început de carieră. Eu nu sunt de acord cu această teorie... nu are niciun sens”, a spus Patel, referindu-se la afirmațiile lui Amodei.

„Nu cred că oamenii aflați la început de carieră nu ar trebui integrați în sistem, pentru că ei sunt cei care aduc gândirea proaspătă și au o valoare foarte mare. În plus, modul în care folosesc AI este foarte diferit”, a adăugat el.

Patel a explicat că un tânăr de 20 de ani ar putea folosi AI ca pe un partener de brainstorming sau ca pe un companion, în timp ce cineva de 30 de ani l-ar utiliza mai degrabă tranzacțional, ca pe un motor de căutare.

Cisco furnizează în principal produse și servicii care ajută organizațiile să construiască rețele informatice, un domeniu esențial într-o lume condusă de AI.

Dar compania folosește AI și intern: „Pentru fiecare funcție, fiecare job, ne gândim cum poate fi reinventat cu AI”, a spus Patel.

„Puterea mai mare a AI este atunci când începe să genereze perspective originale, care nu existau în cunoașterea personală umană de bază, și astfel ne permite să rezolvăm probleme pe care nu le-am fi putut rezolva niciodată înainte”, a explicat el.

Exemplele date includ folosirea AI de către departamentele juridice pentru a analiza contracte sau de către dezvoltatori pentru a scrie cod.

Patel consideră că aceasta va fi tendința generală: majoritatea companiilor vor adopta AI, pentru că este „un instrument cu aplicabilitate universală”.

„Gândiți-vă la telefonul mobil: nu există doar o aplicație sau alta, ci toată lumea folosește mobilul. Toată lumea folosește internetul pentru tot ce face. Și cam așa va fi și AI”, a spus el.

Totuși, rămâne neclar dacă AI va înlocui joburi în cadrul Cisco. Luna trecută, compania a anunțat peste 200 de concedieri, multe vizând dezvoltatori.

Întrebat despre acest aspect, Patel a spus: „Evaluăm constant ce părți ale afacerii vrem să dezvoltăm și unde trebuie să mutăm resurse. În multe cazuri, reușim să redirecționăm oamenii care au abilități către alte proiecte. În unele cazuri există nepotriviri de competențe, iar atunci concluzionăm că acei oameni nu sunt cei de care avem nevoie pentru viitor. Dar, în paralel, apar alte roluri, cu alte seturi de abilități”.

În final, a subliniat că obiectivul este de a angaja mai mulți oameni cu competențe AI, inclusiv în cercetare, dezvoltare și management de produs.

Superinteligența

Întrebat despre inteligența artificială generală (AGI) sau superinteligența artificială (ASI) – definite, pe scurt, ca AI cu capacitate intelectuală dincolo de cea umană – Patel a spus că este încântat, dar și precaut.

„Avem 8 miliarde de oameni în lume acum, dar dacă putem face să simțim că avem o capacitate echivalentă cu 80 de miliarde sau chiar 800 de miliarde de oameni, atunci putem rezolva probleme la o scară complet diferită față de ce putem astăzi. Și asta e extraordinar”, a spus el.

„Dar nu ar trebui să fim naivi. Există riscuri legate de siguranță și securitate care trebuie luate în considerare. Trebuie să ne asigurăm că, în paralel cu dezvoltarea AI, aceste riscuri sunt reduse”, mai precizează acesta.

El a insistat că în orice disrupție tehnologică trebuie păstrat un echilibru între siguranță și inovație: „Pentru companiile de tehnologie, nu poți avea o viziune unică. În timp ce construim tehnologia, trebuie să avem în vedere și riscurile, dar și oportunitățile”.

Întrebat care îi sunt cele mai mari temeri legate de AI, Patel a spus că acestea sunt accesul actorilor rău-intenționați la tehnologie și posibile atacuri cibernetice care ar putea afecta infrastructuri critice, precum spitalele.

În schimb, cel mai entuziasmat este de progresul care poate „reduce suferința umană și îmbunătăți calitatea vieții oamenilor”.

„Puterea mai mare a AI este atunci când începe să genereze perspective originale, inexistente anterior în cunoașterea umană, ceea ce ne va permite să rezolvăm probleme imposibile până acum. Atunci vor apărea tratamente noi pentru cancer, noi remedii pentru boli și o posibilă prelungire radicală a vieții. Toate acestea ar putea fi lucruri foarte, foarte benefice și progresiste pentru societate”, a spus Patel.