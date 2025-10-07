Vocile generate de inteligența artificială sunt acum imposibil de deosebit de cele umane

07 Oct 2025

Rezultatele ridică probleme serioase de etică, securitate și protecția datelor. Foto: Getty Images

Crezi că ai putea recunoaște diferența dintre o voce umană reală și una creată de inteligență artificială? Potrivit unui nou studiu, majoritatea oamenilor nu mai pot face acest lucru, scrie Live Science.

Până de curând, vocile AI – precum cele ale asistenților virtuali Siri sau Alexa – aveau o intonație plată, mecanică, ce trăda imediat originea artificială. Dar un nou val de tehnologii de sinteză vocală a schimbat complet situația: vocile generate de AI au devenit practic imposibil de deosebit de cele reale.

Oamenii nu mai pot spune care voce este reală

Un studiu publicat pe 24 septembrie în revista PLoS One arată că, atunci când oamenii ascultă voci umane alături de versiuni AI ale acelorași voci, nu pot identifica cu precizie care este autentică și care este falsă.

„Vocile generate de AI sunt deja peste tot — de la asistenții vocali la call center-urile automatizate. Până acum, le puteam recunoaște ușor, dar era doar o chestiune de timp până când tehnologia va reuși să producă o vorbire naturală, aproape imposibil de deosebit de cea umană”, a explicat Nadine Lavan, lector principal în psihologie la Queen Mary University din Londra și autoarea principală a studiului.

Deepfake-urile sonore sunt la fel de convingătoare ca oamenii reali

Cercetătorii au prezentat participanților 80 de mostre vocale – jumătate reale, jumătate generate de AI – și le-au cerut să le clasifice. Rezultatele au fost surprinzătoare:

58% dintre vocile AI clonate după oameni reali (deepfake) au fost considerate „umane”.

62% dintre vocile reale au fost clasificate corect.

Practic, diferența dintre real și fals este deja statistic nesemnificativă.

În schimb, vocile create „de la zero”, fără model uman, au fost mai ușor de recunoscut: doar 41% dintre ele au fost confundate cu voci reale.

Riscuri uriașe

Rezultatele ridică probleme serioase de etică, securitate și protecția datelor. Dacă o voce poate fi clonată perfect cu doar câteva minute de înregistrare, oricine ar putea deveni victima unei escrocherii.

Pe 9 iulie, de exemplu, o femeie din SUA, Sharon Brightwell, a fost păcălită să trimită 15.000 de dolari, după ce a primit un apel în care credea că își aude fiica plângând și cerând bani pentru un avocat. „Nimeni nu m-ar fi putut convinge că nu era vocea ei”, a declarat Brightwell.

Într-un alt caz, escrocii au folosit o clonă AI a premierului statului Queensland, Steven Miles, pentru a promova o înșelătorie cu Bitcoin.

Cum se creează o voce falsă perfectă

Poate cel mai tulburător detaliu este simplitatea procesului. Vocile folosite în studiu nu au fost realizate cu tehnologii avansate, ci cu software comercial și doar patru minute de înregistrare vocală.

„Procedura a necesitat foarte puțină expertiză, câteva minute de material audio și aproape niciun cost”, a spus Lavan. „Este dovada a cât de accesibilă și sofisticată a devenit tehnologia vocală bazată pe AI.”

Între pericol și potențial

Totuși, cercetătorii subliniază că aceste tehnologii nu trebuie privite doar ca o amenințare. Ele pot avea și aplicații benefice, cum ar fi în domeniul educației, accesibilității sau al asistenței vocale personalizate pentru persoane cu dizabilități.

„Vocile sintetice de înaltă calitate pot îmbunătăți experiența utilizatorilor și pot deschide noi posibilități în comunicare”, a adăugat Lavan.