Profesorii, taxaţi cu 145 de lei pentru voucherele de vacanţă

Cine nu e de acord să i se reţină aceşti bani nu are altă variantă decât să refuze voucherele.

1.450 de lei sub formă de vouchere vor primi profesorii în 2022 pentru vacanță. Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportul electronic.

Sumele reprezentând voucherele de vacanță sunt supuse impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului, prevede ordinul. Asta înseamnă că cei 10% impozit, adică 145 de lei, vor fi reținuți de angajator în luna în care aceste vouchere vor fi date.

La articolul 3 al Monitorului Oficial care stabileşte procedura de acordare este menționat că beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanță depun o solicitare scrisă la unitatea/instituția angajatoare, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial.

Având în vedere ca a fost publicat pe 15 aprilie, asta înseamnă 15 mai.

Profesorii de la stat și angajații din învățământ vor primi vouchere de vacanță de 1.450 de lei, pentru anul 2022, după ce ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Voucherele de vacanţă vor fi emise doar pe suport electronic, se arată în textul publicat în MO, unde este precizat şi modul de acordare.

