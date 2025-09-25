Recompense în bani pentru elevii care au avut media zece la Bacalaureat și Evaluarea Națională în 2025. Ce sume vor primi

Elevii care au avut media zece la examenele naționale în 2025 vor primi bani de la stat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat joi în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din sesiunea iunie-iulie 2025, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat remis presei, sumele propuse sunt în aceleaşi cuantumuri ca în anul precedent. Fiecare absolvent de gimnaziu care a obţinut media 10 la evaluarea naţională va primi 2.000 de lei şi fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în sesiunea de vară a examenului de bacalaureat va primi 5.000 de lei.

Lista nominală a beneficiarilor şi modalitatea de acordare a stimulentelor financiare vor fi aprobate, ulterior, prin ordin de ministru.

În sesiunile din vara acestui an (iunie - iulie), 42 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat (32 la sesiunea iunie, unul în sesiunea specială şi nouă la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie) şi 85 de absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la evaluarea naţională.

„Am reuşit, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate, să asigurăm plata salariilor şi burselor în acest an şi să ne stabilizăm pentru dezvoltare şi reforme în anii care vin. Pe lângă acest obiectiv, în cadrul căruia păstrarea componentei sociale a fost determinantă (burse sociale şi sprijin pentru categorii de elevi în diverse situaţii de risc), am încercat să securizăm şi partea de recompensare a excelenţei.

Astfel, alături de premiile în bani acordate pentru rezultatele obţinute în competiţiile şcolare naţionale şi internaţionale, propunem, conform reglementărilor în vigoare, acordarea de stimulente financiare elevilor care în această vară au încheiat examenele naţionale cu media generală 10”, a declarat ministrul Daniel David, conform comunicatului.