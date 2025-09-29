SNSPA lansează seria de dezbateri "The future of Europe". Între invitații ediției inaugurale: Roxana Mînzatu și Victor Negrescu

2 minute de citit Publicat la 19:43 29 Sep 2025 Modificat la 19:43 29 Sep 2025

Victor Negrescu (stânga) și Roxana Mînzatu (centru) sunt printre invitații ediției inaugurale de dezbateri moderate de rectorul SNSPA, Remus Pricopie (drepta). Foto: Hepta / Facebook / Remus Pricopie

Cu ocazia deschiderii noului an universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) lansează seria de evenimente “The Future of Europe”, o platformă de dezbateri menită să reunească experți internaționali, lideri politici și universitari, pentru a reflecta asupra marilor transformări prin care trece Uniunea Europeană.

"Europa se află într-o etapă de transformare, în care schimbările aduc atât provocări, cât și oportunități, iar nevoia de dialog academic și civic devine esențială", comunică instituția într-un material postat pe site-ul său.

Prima ediție a dezbaterilor se va desfășura miercuri, 1 octombrie 2025, la sediul SNSPA din Bd. Expoziției 30 A, Sala 804, începând cu ora 11:00.

Participarea este deschisă membrilor comunității academice din cadrul SNSPA, în limita locurilor disponibile. De asemenea, evenimentul va fi transmis online, pe pagina oficială de Facebook a SNSPA.

Victor Negrescu și Roxana Mânzatu, invitați ai ediției inaugurale a dezbaterilor "The future of Europe"

Potrivit SNAPA, invitații speciali sunt:

Victor Negrescu, Vicepreședinte al Parlamentului European, cadru didactic la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (SNSPA),

Roxana Mînzatu, Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, responsabil pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire,

Patrizia Nanz, Președinta Institutului Universitar European de la Florența,

Jochen M. Richter, Membru executiv al think tank-ului Diplomatic Council și președinte al Global Security Forum.

Moderator va fi prof. univ. dr. Remus Pricopie, Rectorul SNSPA.

SNSPA organizează dezbaterile "The future of Europe" în contextul transformărilor profunde de pe continent

Europa se află într-un moment critic, confruntată cu transformări complexe care resetează prioritățile Uniunii și traseul său viitor.

"Fundamentele democrației europene și ale statului de drept sunt puse la încercare de ascensiunea populismului, de polarizarea tot mai accentuată a societății și de presiunile externe asupra drepturilor fundamentale. Conflictul armat din Ucraina, aflat în desfășurare, alături de o poziționare globală mai fermă, impun Europei să își reevalueze strategiile de securitate și apărare, să consolideze parteneriatele transatlantice și să își sporească reziliența împotriva amenințărilor hibride.

În același timp, tranzițiile multiple, de la digitalizare și inteligență artificială, la tranziția verde, esențiale pentru sustenabilitate pe termen lung și competitivitate, produc schimbări economice și sociale semnificative, care cer inovare în politici publice, recalificarea forței de muncă și politici sociale incluzive.

Presiunile migraționiste, schimbările demografice și efectele evenimentelor precum Brexit continuă să modeleze dezbaterea publică și procesul de integrare europeană. Totodată, Uniunea Europeană se confruntă cu o competiție globală tot mai intensă, venită din partea unor economii dinamice și a unor alianțe aflate în schimbare.

În acest context, implicarea civică și democrația participativă sunt vitale pentru reînnoirea legitimității Uniunii și pentru a garanta că instituțiile sale răspund eficient preocupărilor cetățenilor.

Educația, în special învățământul superior, va juca un rol crucial în dezvoltarea noilor generații de cetățeni europeni pregătiți să facă față acestor provocări. Piața muncii evoluează rapid, iar politicile europene trebuie să găsească echilibrul între stimularea inovării pentru creșterea competitivității și menținerea echității sociale. Consolidarea democrației participative și a solidarității între statele membre rămâne esențială pentru viitorul Europei", comunică SNSPA în legătură cu seria de dezbateri "The future of Europe".

Pornind de la aceste teme, invitații speciali ai dezbaterii inaugurale sunt chemați să răspundă unor întrebări fundamentale:

Cum își va păstra Europa unitatea și relevanța globală?

Ce soluții poate oferi pentru crizele actuale?

Cum pot cetățenii să participe mai activ la deciziile europene?

Ce rol au educația și învățământul superior în modelarea viitorului Uniunii?

Este posibilă o comunitate europeană puternică fără investiții în educație?

Cum poate piața muncii europene să se adapteze tranzițiilor tehnologice și demografice?

Seria de dezbateri “The Future of Europe” va continua pe parcursul anului universitar 2025-2026 și va aduce în fața studenților și cadrelor didactice personalități din mediul academic, politic și civic european, consolidând rolul SNSPA ca spațiu al dialogului și al gândirii critice.