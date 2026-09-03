Stimulente de mii de lei pentru elevii care au obținut media 10 la Bac sau Evaluarea Națională în 2026. Guvernul a aprobat sumele

1 minut de citit Publicat la 13:36 03 Sep 2026 Modificat la 13:36 03 Sep 2026

Elevii cu 10 pe linie la Bac 2026 sau evaluarea națională primesc bani de la stat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul a aprobat joi sumele care vor fi acordate ca stimulente elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026, respectiv Bacalaureat sau Evaluarea Națională.

Absolvenţii de liceu care au obţinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat 2026 vor primi un stimulent de 5.000 de lei, în baza unei hotărâri aprobate, joi, de Guvern.

De asemenea, absolvenţii clasei a VIII-a care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională vor beneficia de un stimulent financiar în valoare de 2.000 de lei, reiese dintr-un comunicat transmis de Executiv.

„Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenţii care au obţinut media 10 la examenele naţionale din anul 2026, în semn de recunoaştere a rezultatelor de excelenţă şi pentru încurajarea continuării parcursului educaţional”, transmite sursa citată.

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Lista beneficiarilor şi modalitatea de acordare a stimulentelor vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

Suma totală necesară pentru acordarea stimulentelor este de 474.000 de lei, din care 14.000 de lei pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi 460.000 de lei pentru absolvenţii de liceu. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru anul 2026 şi nu generează un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat.

În anul 2026, 7 absolvenţi ai clasei a VIII-a şi 92 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenele naţionale.

„Prin această măsură, Guvernul urmăreşte să încurajeze absolvenţii cu rezultate remarcabile să îşi continue parcursul educaţional şi să îşi valorifice potenţialul academic”, se mai arată în comunicat.