Un trofeu decis de copii: aventura românească din Tanzania câștigă la Fest Vol

La Voluntari, elevii au avut puterea de a transforma filmul preferat în câștigătorul festivalului. Marele Premiu al Festivalului Internațional de Film Ecologist „Natura în Obiectiv – Fest Vol” a fost acordat de juriul elevilor producției românești „Natură și aventură în Tanzania. Jurnal de călătorie”, realizată de Dan Curean și Dan Păvăloiu.

Verdictul a fost anunțat la gala de închidere, după zile în care proiecțiile, workshopurile și activitățile educative au adus natura mai aproape de copii. Participarea în juriu le-a oferit elevilor ocazia să își susțină preferințele, să discute și să aleagă împreună filmul care merită trofeul.

Palmaresul juriului de specialitate a recompensat povești din mai multe colțuri ale lumii, unite prin atenția acordată mediului și relației dintre oameni și natură.

Premiul pentru regie a revenit filmului american „Iarba albă”, de Justin Kim WooSŏk. Producția germană „Satul unde obișnuiam să dormim”, de Matthäus Wörle, a primit Premiul pentru scenariu.

Premiul pentru imagine a fost acordat filmului francez „Noi suntem scânteia”, realizat de Jacob Redman și Ana Sany, iar Premiul special al juriului a mers către producția italiană „Acolo unde copiii nu visează”, de Stefano Sbrulli.

Filmul românesc „Pădurea copiilor”, realizat de Dan Cimpoeșu, a fost distins cu Mențiunea specială pentru implicare și educație ecologistă.

„Un festival de film pentru copii își atinge scopul atunci când proiecția continuă prin întrebări și discuții. Faptul că elevii au avut propriul juriu le-a dat ocazia să își formeze o părere și să decidă împreună. Ne dorim să plece de aici cu bucuria descoperirii și cu dorința de a înțelege mai bine natura”, a declarat Bogdan Ionescu, membru al juriului.

În al 15-lea an de existență, Fest Vol a continuat să folosească filmul ca punct de plecare pentru educație ecologică, dialog și descoperire. Copiii au întâlnit povești despre locuri îndepărtate, dar și teme care îi privesc direct: protejarea pădurilor, poluarea și responsabilitatea față de mediu.

„Ne-am dorit ca fiecare copil să găsească în program ceva care să îl atragă: un film, un atelier, un joc sau o întâlnire. Iar faptul că elevii au putut acorda chiar ei trofeul festivalului a făcut această experiență și mai valoroasă. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de copii în aceste zile”, a declarat Mariana Oprea, director DECSIC Voluntari.

Festivalul Internațional de Film Ecologist „Natura în Obiectiv – Fest Vol” s-a desfășurat cu susținerea Primăriei și a Consiliului Local Voluntari, prin Direcția Educație Cultural-Sportivă și Identitate Comunitară – DECSIC, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București.

Pentru realizatorii filmului „Natură și aventură în Tanzania. Jurnal de călătorie”, trofeul a venit din partea unui juriu aparte: copiii care le-au urmărit călătoria pe marele ecran și au ales-o drept câștigătoare.