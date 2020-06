Eroul Zilei. Andrei Bacoș, inițiatorul unei provocări cu fapte bune pe Facebook

Astfel, sute de pachete cu alimente au ajuns la familii defavorizate pe durata stării de urgență, ajutându-le să treacă mai ușor prin această perioadă dificilă. Să nu uităm că Suceava a fost considerată focar de coronavirus.

Inițioatorul campaniei, Andrei Bacoș, a vorbit la Antena 3 despre inițiativa care a ajutat familile nevoiașe: „Meritul nu este doar al meu, în spate am avut o armată de oameni care ne-au ajutat cu bani. Această provcare de trei prieteni s-a transformat într-o campanie și am ajuns la peste 200 de persoane nevoiașe ajutate”.

Andrei a vorbit

despre cum i-a venit acestă idee ca

re a ajutat sute de familii să treacă printr-o perioadă extrem de dificilă: „Eram în market și am observat multe persoane î

n vâ

rstă care ie

șeau cu frică din casă. Mi-a venit ideea să ajut din două puncte de vedere: unu, să îi ajut

pe cei nevoiași care nu au bani să își cumpere alimente și al doilea să le duc alimentele la ușă. Am strâns bani, am făcut pachete pentru fiecare. În acel coș erau alimentele de necesitate plus câ