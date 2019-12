Eugen Tedorovoci, previziuni sumbre pentru economia României la primăvară: „Agențiile de rating se vor pronunța negativ”

Eugen Teodorovici a criticat atitudinea și acțiunile actualului ministru Florin Cîțu pe care îl consideră responsabil pentru deprecierea monedei naționale.

„Referitor la agenția de rating eu am avut personal discuții cu cei de acolo. Aceste agenții tot timpul au oferit României o perspectivă stabilă. În primăvara acestui an aceste agenții de rating vor da un rating negativ României, din păcate, asta ne va costa pe toți. În primul rând această cădere a leului. Aceaste declarație a ministrului de Finanțe a dus la prăbușirea leului, care implicit a dus la creșterea datoriile Guvernamentale în Euro. Leul fiind mai slab, ce aveam noi împrumut în Euro, a făcut să fie datoria per ansamblu să fie și mai mare. Un cost care va conta pentru noi toți. În 40 de zile de Guvernare PNL țara a plătit 11 milioane de lei. (...) Dacă noi ne-am asumat ca țară, oficial prin Guvern, un deficit de 4,3% , în anii care urmeazădeficite mari, nici pe departe să ne încadrăm în acea obligație europeană de deficit.

Eugen Teodorovici a mai subliniat că Guvernul din care a făcut parte a lăsat un proiect de buget ministrului de Finanțe cu deficitul de 2,88%, pe care așteaptă să-l prezente public.

„Aștept să prezinte public Guvernul Orban proiectul de buget, pentru a compara datele din aceste două proiecte. Ce am lăsat noi și ce propun dânșii”, a mai declarat Eugen Teodorovici.