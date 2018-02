În această seară la ediție specială ”Punctul de Întâlnire” Radu Tudor îl are invitat pe Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe.

Acesta a vorbit despre posibilitatea schimbării șefului ANAF, despre care spune că este o variantă luată în calcul.

”"Este o discuţie privind schimbarea şefului ANAF. Sunt încă discuţiile în derulare. Până când nu va apărea în Monitorul Oficial decizia de numire din partea primului ministru a persoanei care va ocupa funcţia de şef de la Fisc, nu are rost să facem speculaţii. Indiferent cine vine în această poziţie, va trebui să aibă un contract clar de perfomanţă, va avea nişte indicatori clari de performanţă şi, dacă nu răspunde, dacă nu îndeplineşte aceşti indicatori... acea persoană... În următoarele zile se va lua o deciziei” consideră Eugen Teodorovici.

Despre Legea salarizării

”Ar fi fost ideal, şi cu toţii ne-am fi dorit, ca Legea salarizării să cuprindă modificările de acum. Am văzut de mulţi ani multe acte normative pe care guvernele, de-a lungul timpului, au încercat să le emită în această zonă a salarizării. Au fost foarte multe astfel de situaţii de a repara pe ici pe colo, neajungând la niciun consens pentru toţi cei vizaţi, cei din sectorul public. Faptul că astăzi avem o Lege a salarizării... numai cine nu ştie ce înseamnă această lege, ce efort şi ce complexă este această lege poate aduce critici acestui act normativ. Doamna ministru Olguţa Vasilescu spunea şi zilele trecute, când a avut o prezentare publică, faptul că sunt sub 3% situaţii de acest fel (de scădere a salariilor - n. r.), fie din cauza unor greşeli de calcul, fie sincope justificate pe care noi am încercat să reglăm chiar şi la nivel de ordonanţă de urgenţă. Vrem ca, în final, cât mai mulţi dintre cei vizaţi să fie mulţumiţi. Subiecte precum salarizarea, Legea pensiilor, măsurile economice să nu mai fie pe agenda politică în România. Scopul nostru ar trebui să fie şi de o parte şi de alta acelaşi, că suntem la Putere, că suntem în Opoziţie. Trebuie să arătăm, uşor, uşor, că ne-am maturizat, iar dacă venim cu critici să venim şi cu soluţia, ca împreună să reglăm lucrurile”

Ministrul a recunoscut de asemenea că aparatul bugetar este unul prea mare, cu multe instituții având un număr prea ridicat de angajați.

Despre dificultățile întâmpinate de cetățeni în relația cu ANAF:

”Dacă ar fi o infrastructruă, lucrurile ar fi extrem de simple și nu am vorbi de zeci de formulare” a spus ministrul.

Despre Legea pensiilor:

”Vrem scăderea deficitului la pensii. Pensiile vor crește, așa cum este scris în programul de guvernare. Impactul clar, calculat, încă nu îl avem. Vor fi corectate toate erorile făcute față de acești oameni care au muncit o viață întreagă. Dacă vrem o lege echitabilă, suntem obligați să recalculăm. Când va fi definitivat calculul final, va fi discutat și calendarul de implementare” a continuat Eugen Teodorovici.

Oficial, România are puțin peste 5,5 milioane de salariați și 6,3 milioane de contracte de muncă, inclusiv cele part-time.

”Astăzi am corectat pentru cele patru categorii, IT, sezonieri, persoane cu dizabilități și cei din cercetare, să nu piardă bani la salariu” spune ministrul.

”Principiul este unitar pentru part-time. Cei în această situație, fără acele excepții, contribuie pentru cât primesc, iar diferența revine angajatorului. Spunem noi că este o abordare corectă, nu puteam lăsa acele persoane poate chiar să vină de acasă cu acele sume pentru a-și respecta obligațiile față de stat”

Despre scumpirile din ultima perioadă și avertismentul BNR:

”Am avut mereu o relație bună cu BNR. Respect, comunicare, schimb de informații. Chiar vreau să am o discuție la nivelul BNR, pentru a vedea care este abordarea pentru viitor. Sunt mai mulți indicatori de care trebuie să ținem cont. Cursul de schimb, creșterea prețului petrolului, sunt mulți factori care contribuie la astfel de scumpiri. Ministerul Finanțelor are un rol bine definit, BNR la fel. Fiecare își duce la îndeplinire politica” a continuat Orlando Teodorovici.

Despre împrumuturile pe care le face România

”România este pe locul 5 la nivel european, între statele cu cea mai mică datorie publică. Noi am stabilit o strategie a datoriei publice. Avem 74 de miliarde de lei pe care România trebuie să îi ia din piață. Orice țară de oriunde face astfel de practici, se împrumută pentru finanțare. Pentru acest an avem nevoie să acoperim un deficit de 24 de miliarde de lei, diferența este vorba de refinanțări, plătim ce am luat deja” a explicat ministrul.

”Noi nu ne împrumutăm să plătim pensii și salarii. În mod ideal, vorbim de bani pentru investiții. Noi toți ne dorim ca în 2020 România să fie un șantier. Lucrări mari de infrastructură, pentru ca România să fie acel loc în care lumea să vină” a mai spus Orlando Teodorovici.

Despre investiții

”Problema în România nu a fost pe partea de finanțare. Este important să avem echipe care să cunoască ce înseamnă achiziții publice, management de contract. Bunele-practici din țările europene trebuie transpuse și la noi. Parteneriatul public-privat, acest concept are deja baza legală până la un anumit punct. Odată lansat, statul poate să nu mai aibă presiune pe buget. Avem Fondul Suveran de Dezvoltare, o să vedeți că va fi. De acolo vor fi finanțate proiectele care vor aduce plus valoare. Acest fond va fi în primul rând guvernat transparent, apolitic și nu direcționat către anumite proiecte, ci doar către cele care aduc plus valoare” afirmă ministrul.

Despre formularul 600

”Se oprește această depunere. În februarie definitivăm mecanismul, îl prezentăm public, îl dezbatem. O declarație și o plată în timpul unui an. Nu se va merge pe realizat, ci pe o sumă estimată de cel care este vizat. Cei care au depus, nu trebuie să o mai facă, decât dacă ei consideră că sumele sunt la fel cu estimpările. Dacă vor să facă o estimare sub aceste sume, o pot face. Este un formular în care depune estimarea, o singură plată la final de an. Să uităm de logica de până acum. Se va merge pe comasare, astfel încât pentru persoanele fizice să se ajungă la un singur formular”

”Se vor schimba multe lucruri în bine, o să vedeți” promite ministrul.

Despre bugetul de stat, în contextul măririlor de pensii și salarii

”Planul încasărilor este depășit, lucrurile stau bine. Discutăm la 25 februarie și comparăm cu perioada anterioară. În zona publică sunt foarte multe cheltuieli inutile, de la ce se cumpără în ministere...Vom centraliza toate achizițiile publice”

Despre ideea că măririle salariale bugetare vor fi făcute ”pe spinarea privaților”

”Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat până acum, au fost măsuri multe care au vizat mediul de afaceri. Statul nu va trata în mod diferit aceste zone, dar angajații nu îi putem lăsa la voia întâmplării” a conchis Eugen Teodorovici.

