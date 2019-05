EUROPARLAMENTARE 2019. Victor Ponta, la ieșire de la secția de votare: „Doar azi orice om este mai puternic decât orice politician, cu votul”

EUROPARLAMENTARE 2019. Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a declarat duminică, după ce a votat la o secţie organizată la Şcoala "Maria Rosetti" din Capitală, că o să câştige România, dacă se prezintă mulţi alegători la urne.



Întrebat de jurnalişti despre prezenţa la vot, el a răspuns: "Dacă vine multă lume la vot, o să câştige România, cu siguranţă. (...) Mă bucur foarte tare, înseamnă că oamenii au înţeles că este vorba de mai mult decât 32 de români care se duc cu avionul la Bruxelles, chiar este vorba despre noi toţi şi faptul că vin la vot este extraordinar. Cu cât este mai mare votul, cu atât mai corect este rezultatul".



"În primul rând, am venit la vot pentru că trebuie să vină toată lumea, pentru că doar azi orice om este mai puternic decât orice politician, cu votul. În al doilea rând, am votat pentru că, din instinct de conservare, când vezi că cineva te duce cu maşina în prăpastie, tragi de volan, faci ceva, nu te duci să te sinucizi", a afirmat Ponta.



Liderul PRO România a precizat că votat şi la referendum: "Am votat. (...) Când eşti întrebat, trebuie să răspunzi pe principii care ne privesc pe noi toţi".



El a venit la vot însoţit de fiica şi soţia lui.