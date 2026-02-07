Explozie într-o locuinţă din Sectorul 2 al Capitalei: Două persoane sunt rănite, mașini au fost avariate

1 minut de citit Publicat la 17:53 07 Feb 2026 Modificat la 17:56 07 Feb 2026

Explozia nu a fost urmată de incendiu / sursă foto: ISU Bucureşti-Ilfov

O explozie a avut loc, sâmbătă, într-o locuinţă din Sectorul 2, fiind soldată cu două victime conştiente şi cu pagube materiale, între care două autoturisme avariate, informează ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit sursei citate, explozia a avut loc pe strada Sergent Predescu Vasile şi nu a fost urmată de incendiu.

„Două victime conştiente extrase din casa în care s-a produs explozia sunt în grija echipajelor medicale prezente la faţa locului.

În urma exploziei au fost desprinse elemente de tâmplărie ale locuinţei şi aruncate în stradă, avariind astfel două autoturisme parcate”, precizează ISU Bucureşti Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă se intervine cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi două ambulanţe SMURD.

Tot în cursul zilei de sâmbătă, o explozie s-a produs într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc de patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov.

Două persoane au fost rănite şi zeci de locatari au fost evacuaţi.