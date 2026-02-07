Explozie puternică la un bloc din Chitila. Doi oameni au fost duși la spital. Ferestrele de la blocul de vizavi au fost distruse

Două persoane au fost rănite şi zeci de locatari au fost evacuaţi în urma unei explozii produse sâmbătă dimineaţă, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc de patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov, informează News.ro.
La fața locului s-a stabilit că într-un apartament de la etajul 3 al blocului, ce era încălzit cu o soba alimentată cu butelie, a avut loc o explozie ca urmare a unei pierderi de gaze. În apartament se aflau 2 persoane transportate la spital cu arsuri de gradul 2 pe corp. Au fost afectate 35 de uși ale apartamentelor din bloc. Blocul de vis-a-vis de apartamentul în care a fost explozia a fost afectat la fațadă fiind distruse ferestrele de la 9 apartamente. Locatarii din blocul unde a avut loc explozia.
Au fost evacuate, aşasar, 50 de persoane, iar 2 oameni au ajuns la spital cu arsuri de gradul 2.
”În această dimineaţă, în jurul orei 04, pompierii ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, judeţul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră de la etajul 3, dintr-un bloc cu 4 etaje. Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză”, transmit reprezentanţii ISU.
Două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la faţa locului şi transportate la spital.
De asemenea, la caz a fost solicitată prezenţa unei echipe din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru evaluarea situaţiei.
”Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă am intervenit cu 5 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, 2 autospeciale de transport personal şi victime multiple, 2 ambulanţe SMURD, şi în sprijin, un echipaj SABIF”, precizează ISU Bucureşti-Ilfov.