Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. Sunt cel puțin 9 răniți. A fost activat Planul Roșu

1 minut de citit Publicat la 17:57 13 Ian 2026 Modificat la 18:09 13 Ian 2026

În total, 18 persoane au fost evacuate din imobil / sursă foto: ISU Sălaj

Un incendiu a izbucnit marți după-amiază într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău, după ce a explodat o butelie. În total, 18 persoane au fost evacuate din imobil, iar un bărbat a suferit arsuri și a fost transportat la spital. Alte opt persoane au primit îngrijiri medicale la locul incidentului. Totodată, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit ISU Sălaj, pompierii au intervenit cu trei mașini de stingere, o autospecială pentru transport victime multiple, patru ambulanțe SMURS și două ambulanțe SAJ.

În urma incidentului, nouă persoane au fost rănite.

„La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor și constituirea echipelor de căutare-salvare, pentru verificarea posibilei prezențe a unor persoane surprinse în interior.

În urma evenimentului, un bărbat a suferit arsuri și a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă. De asemenea, alte opt persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Având în vedere amploarea incidentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Incendiul a fost lichidat, iar în prezent se acționează pentru ventilarea spațiilor și continuarea verificărilor. În total, 18 persoane au fost evacuate din imobil.

Intervenția este în dinamică”, a transmis ISU Sălaj.