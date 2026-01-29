Facturi uriașe la întreținere pentru blocurile racordate la sistemul centralizat. În ce orașe au crescut cel mai mult costurile

Românii au primit facturi uriaşe la întreţinere, deşi multe calorifere au fost mai mult reci. Sursa foto: Hepta

Încă un şoc major pentru bugetele românilor. La blocurile racordate la sistemele de energie termică s-au afişat primele facturi la întreţinere. În Bucureşti, pentru luna decembrie, întreţinerea a ajuns la aproape 900 de lei pentru un apartament cu două camere. Anul trecut era 600 de lei. Creșterile sunt puse pe seama majorării TVA și a scumpirii agentului termic. Administratorii de bloc avertizează că luna viitoare facturile ar putea fi și mai mari.

La nivel național, sunt aproape 50 de municipii care operează sisteme de termoficare.

Faţă de luna noiembrie, în decembrie, factura pentru un apartament cu două camere a crescut cel mai mult în Constanţa, cu peste 250 de lei. În continuare, Capitala are cel mai mare tarif, iar întreţinerea pentru un apartament asemănător a ajuns la 870 de lei.

În Oradea, agentul termic s-a scumpit cu 15 la sută în ultimele luni. La Suceava, locatarii din blocurile racordate la sistemul public de încălzire, factura a fost mai mică pentru că măsurătorile s-au făcut înainte de sărbători, şi nu plătesc luna completă.

„La acest bloc din sectorul 1 al Capitalei, locatarii au de plătit, în medie, pentru luna decembrie 850 lei și vorbim despre apartamente mici, de până în 40 de metri pătrați și garsoniere. Asta în contextul în care anul trecut factura pntru lunae decembrie a fost de până în 700 lei, în medie, pe apartament. În total, asociația de proprietari are de plătit 68.000 lei, mult mai mult față de anul trecut”, a transmis Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN.

Proprietar locuință: „A venit 700 lei la două camere.”

Reporter: „Anul trecut, cât v-a venit pe luna decembrie? Vă mai amintiți?”

Proprietar locuință: „500 lei.”

Reporter: „Deci cu 200 lei mai mult?”

Proprietar locuință: „Da.”

Reporter: „Ce înseamnă această diferență pentru dumneavoastră?”

Proprietar locuință: „Foarte mult la salariu.”

Mai revoltaţi sunt cei care au avut probleme cu livrarea agentului termic. În Bucureşti, inclusiv de sărbători, au fost sute de blocuri rămase fără apă caldă şi căldură din cauza avariilor.

Reporter: „Cât timp n-ați avut apă caldă și căldură cum trebuie?”

Proprietar locuință: „Păi a fost și după sărbători, cred că cel puțin 2 săptămâni și înainte.”

Asociațiile de proprietari care nu au beneficiat de apă caldă sau căldură la parametrii contractuali pot cere recalcularea facturilor, afirmă președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.

„Există posibilitatea ca o asociație sau apartamentele din cadrul ei, asociații care nu au avut apă caldă sau nu a avut căldură la parametri care sunt stabiliți pe contract să solicite Termoenergetica o recalculare a facturii”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Asociaţiile de blocuri ar trebui să strângă probe şi să le prezinte Termoenergetica. Se pot primi şi penalităţi în condiţiile în care dovedesc că nu au avut apă caldă şi căldură.