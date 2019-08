Foto: captură Antena 3

Tonel Pop susține că familia lui Gheorghe Dincă este tratată cu mănuși de către anchetatori. Avocatul familiei Luizei a vorbit în exclusivitate pentru Antna 3 despre modul cum reacționează membrii familiei criminalului, la audieri.



”Pot să spun cu certitudine că familia lui Dincă e tratată ca Sfintele Moaște. Această familie face scandal, care urcă pe procurori și cu scandal și cu gălăgie și fizic se manifestă brutal. Procurorii și anchetatorii merg așa anxioși. Ei au o atitudine foarte greșită și față de mine.

Am rămas siderat când am văzut în ce haine umbla unul dintre băieții lui Dincă. Era un șort scurt, nu știu cum au permis asta. Cu un tupeu așa desăvârșit spunea că dacă are chef răspunde la întrebări”, a spus Tonel Pop.