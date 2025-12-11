Fiica generalului Radu Theodoru acuză autoritățile de blocarea funeraliilor cu onoruri militare: „Nu am primit nicio aprobare”

2 minute de citit Publicat la 23:37 11 Dec 2025 Modificat la 23:37 11 Dec 2025

Radu Theodoru conducea gruparea autointitulată „Comandamentul Vlad Țepeș”. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Voica Theodoru, fiica generalului-maior, Radu Theodoru - veteran de război, dar și fost suspect într-un dosar DIICOT privind acuzații de trădare și pregătirea unei lovituri de stat - acuză autoritățile de întârzieri nejustificate în aprobarea funeraliilor cu onoruri militare, susținând că legea garantează acest drept veteranilor.

Voica Theodoru susține că la o zi după decesul acestuia, familia a început demersurile pentru organizarea funeraliilor cu onoruri militare, susținând că nu a primit răspuns.

„Sunt Voica Theodoru, fiica generalului maior (rtr), veteran de război, Radu Theodoru și îmi exprim îngrijorarea, în același timp trăgând un semnal de alarmă asupra unei posibile încălcări a legislației în vigoare referitoare la Regulamentul onorurilor și ceremoniilor militare.

De pe data de 10 decembrie 2025, la o zi după decesul generalului maior( rtr), veteran de război Radu Theodoru, fratele meu Horia Theodoru a început demersurile pentru organizarea funeraliilor cu onoruri militare conform legii și regulamentelor militare având în vedere gradul de general maior ( rtr) și veteran de război al tatălui nostru.

De la Garnizoana București, trimis la Centrul Militar Giurgiu ca în final să se ajungă la Garnizoana Mihai Bravu , județul Giurgiu, astăzi 11 a XII-a 2025 am făcut toate formalitățile solicitate la Comandamentul Garnizoanei. Comandantul Garnizoanei a menționat că aprobarea trebuie dată de forul ierarhic superior, respectiv Statul Major al Forțelor Aeriene. Nici până la această oră nu am primit răspuns , fapt ce ne trezește suspiciuni”, a scris aceasta, pe pagina de Facebook a generalului în rezervă.

Aceasta susține că întârzierea procedurilor ridică „suspiciuni”.

„Noi sperăm că România încă mai este conform ART 1 din Constituției , paragraful 1 România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.

Paragraful 3: România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.

Paragraful 5: În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie, astfel încât (conform ): Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi:

“Veteranilor de razboi li se asigura funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementarilor in vigoare pentru cadrele militare in activitate. Slujbele religioase se asigura gratuit de catre capelani in garnizoanele militare.”

Ar fi umilitor pentru Poporul Român, ca un veteran de război ce și-a adunat în parașută camarazii făcuți bucăți, scos de la zbor și trimis furnalist la Reșița de bolșevici , cum am mai amintit, ce a înființat o Asociație care comemorează piloții căzuți în cel de-Al doilea Război Mondial să fie privat prin încălcarea legii de o ultimă salvă, în timp ce un pseudo președinte în derivă face piruete și se hlizește când i se dă onorul.

În cazul în care se încalcă legea înseamnă ca într-adevăr suntem vasali altor interese decât cele naționale .

Moliere spunea:

“Când un clovn se mută într-un palat, nu devine rege – palatul se transformă într-un circ”, a încheiat aceasta.

Generalul în rezervă Radu Theodoru, acuzat de DIICOT de trădare în dosarul pregătirii unei lovituri de stat, a murit la vârsta de 101 ani.

Decesul acestuia a fost anunțat pe Facebook de către fiica sa.

Radu Theodoru conducea gruparea autointitulată „Comandamentul Vlad Țepeș”, pe care procurorii o acuză că voia să înlăture actuala ordine constituțională, să desființeze partidele politice, să instaleze un nou Guvern, să schimbe numele țării, drapelul și imnul.

Potrivit DIICOT, gruparea infracțională s-a constituit la începutul anului 2023 de către cinci dintre inculpați și un suspect, un general maior în retragere. Din anul 2024, la acest grup s-a alăturat și cel de-al șaselea inculpat.