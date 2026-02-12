Fiul lui Niculae Bădălău acuză ANAF în legătură cu controlul de 12,4 milioane lei: Ținta era o sesizare penală

Gabriel Bădălău şi tatăl său, Niculae Bădălău, fost lider PSD Giurgiu. Sursa colaj foto: Instagram/Gabi Badalau & Agerpres

Gabi Bădălău, administratorul firmei din Giurgiu vizate recent de ANAF într-un dosar ce vizează un prejudiciu de peste 12,4 milioane de lei din exploatarea agregatelor minerale, susține că verificarea efectuată de inspectorii antifraudă ar fi fost superficială. Fiul lui Niculae Bădălău a afirmat că scopul real al controlului nu ar fi fost clarificarea corectă a situației fiscale, ci "crearea premiselor pentru o sesizare penală, fără fundament factual solid".

"În urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la controlul desfăşurat de structurile ANAF, societatea SC NBG Smart & Special Constructions SRL consideră necesar să formuleze următoarele precizări: Compania noastră desfăşoară activitate continuă încă din anul 1991, perioadă în care şi-a îndeplinit constant obligaţiile legale şi fiscale, achitând taxe şi impozite către bugetul de stat.

Activitatea societăţii s-a desfăşurat permanent în cadrul legal aplicabil. Presupusul prejudiciu reţinut în sarcina societăţii, în cuantum de aproximativ 2.400.000 euro, este fundamentat pe ipoteza existenţei unei cantităţi de peste 800.000 de tone de balast presupus comercializate fără documente justificative", s-a transmis într-un comunicat al companiei, semnat, în calitate de administrator, de Gabriel Radu Bădălău, fiul fostului lider social-democrat Nicolae Bădălău.

Conform declaraţiilor făcute în document, ipoteza comercializării a peste 800.000 de tone de balast ar presupune efectuarea a peste 32.000 de transporturi cu autocamioane de mare tonaj, "volum logistic care, raportat la realităţile operaţionale, este în mod obiectiv nerezonabil şi necesită o reevaluare riguroasă".

În plus, Gabi Bădălău acuză şi că, pentru stabilirea cuantumului prejudiciului, a fost luat în calcul preţul unitar maximal (38 lei / tonă), în condiţiile în care documentele fiscale puse la dispoziţia organelor de control indică un preţ mediu de aproximativ 20 lei /tonă.

"Aceste aspecte indică faptul că verificarea nu a fost una temeinică şi exhaustivă, aşa cum impune legea, ci una superficială, orientată preponderent spre obţinerea unui cuantum artificial majorat al prejudiciului. Totodată, din conduita organului de control rezultă suspiciunea rezonabilă că obiectivul real al verificării nu este stabilirea corectă a situaţiei fiscale, ci crearea premiselor pentru o sesizare penală, fără fundament factual solid", a mai precizat Gabi Bădălău.

Fiul lui Niculae Bădălău a subliniat că, potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, orice eventuală eroare de declarare sau de calcul poate fi remediată pe cale administrativ-fiscală, prin depunerea de declaraţii rectificative şi/sau prin efectuarea de plăţi corespunzătoare, exclusiv în baza unor obligaţii stabilite legal, certe, lichide şi exigibile.

"Societatea îşi exprimă încrederea că argumentele şi documentele prezentate vor beneficia de o analiză atentă, obiectivă şi proporţională, în spiritul rigorii instituţionale şi al corectei aplicări a cadrului legal. Vom comunica public orice informaţie relevantă în momentul în care cadrul legal va permite acest lucru", a mai menţionat Gabi Bădălău.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat luni că inspectorii antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală au constatat, în urma unor controale desfășurate în luna februarie la un operator economic din județul Giurgiu, activ în domeniul extracției și comercializării agregatelor minerale, neplata impozitului pe profit și a TVA în valoare totală de 12.466.395 de lei.

Verificările au vizat activitățile desfășurate de societate în perioada 2022-2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor companiei, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor aferente exploatării fără permis, a mai precizat instituția.