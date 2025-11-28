Fiul unui erou căzut în Afganistan a îmbrăcat haina militară, înainte de Ziua Naţională. Povestea emoţionantă a lui Ionuţ

Ionuţ Alexandrescu a depus jurământul la Regimentul 30 Gardă "Mihai Viteazu" din Bucureşti. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Fiul unuia dintre eroii căzuţi într-o misiune din Afganistan a îmbrăcat haina militară, înainte de Ziua Naţională a României. Ionuţ Alexandrescu a devenit săptămâna aceasta ofiţer şi a depus jurământul la Regimentul 30 Gardă "Mihai Viteazu" din Bucureşti. Momentul a fost extrem de emoţionant pentru familia lui şi fiecare şi-a amintit de ziua în care, în urmă cu 17 ani, Dragoş Traian Alexandrescu şi-a pierdut viaţa, după ce a suferit răni grave din cauza unei explozii.

Într-un interviu realizat în 2012 şi difuzat de Antena 3 CNN, Ionuţ Alexandrescu a apărut alături de fratele său mai mic, Corneliu – materialul de la acea vreme s-a numit "Copilul eroului meu" şi ilustra povestea unor familii de soldaţi care nu s-au mai întors în viaţă de pe fronturile din Afganistan şi Irak.

În iulie 2002, 450 de militari români au ajuns în Afganistan în prima intervenţie a Armatei României în afara graniţelor sale, de după Al Doilea Război Mondial. Această misiune a durat 10 ani, iar în ea au fost implicaţi 20.000 de soldaţi români. Dintre aceştia, 55 au fost răniţi, alţi 19 şi-au pierdut viaţa, iar 12 copii au rămas fără tată. Printre ei s-au aflat Corneliu şi fratele lui mai mare, Ionuţ Alexandrescu.

În urmă cu 13 ani, în curtea Unităţii "Vânătorii de Munte" Câmpulung, Corneliu şi Ionuţ Alexandrescu mai vin din când în când să stea lângă monumentul ridicat în cinstea tatălui lor.

"El era foarte, foarte apropiat de copii. Toţi colegii şi prietenii care îl ştiu pe el îi vedeau cu unul de mână şi cu celălalt, în braţe", a povestit soţia lui Dragoş Alexandrescu într-un interviu oferit în 2012.

Dragoş Traian Alexandrescu împlinise de câteva zile 32 de ani când a fost ucis pe front. Totul s-a întâmplat pe 31 august 2008. Transportorul blindat în care patrula a sărit în aer, iar rănile prea grave i-au adus sfârşitul în câteva ore.

Ionuţ Alexandrescu, băiatul cel mare al eroului din Afganistan, avea 9 ani, iar fratele lui, cinci. Momentul în care mama lor le-a dezvăluit cruntul adevăr a fost sfâşietor pentru întreaga familie.

"Mi-am căutat toate cuvintele şi am spus că: «Na, Dumnezeu cheamă la el toţi oamenii buni». «De ce?». «Uite, e ca şi cum ai merge într-o grădină şi ai vedea o floare, un fruct frumos. «Nu te-ai duce să-l iei pe cel mai mare, pe cel mai frumos?». «Nu!»", a mai declarat soţia lui Dragoş Traian Alexandrescu la acea vreme.

Ulterior, femeia a mai continuat şi a spus cum s-a încheiat discuţia cu fiii săi: "Ok... Deja îmi blocau toate ideile şi, la un moment dat au întrebat: «A murit tati, nu-i aşa?».

«Da, dar voi de unde ştiţi?». «Păi, nu ştim, dar uite, că eu chiar i-am spus lui Ionuţ: 'Ionuţ, cred că a murit tati, că uite: toată lumea plânge, toată lumea e în negru, toată lumea se fereşte de noi'». (...)".