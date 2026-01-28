Florian Coldea rămâne cu sechestru pe avere. Decizia este definitivă

Florian Coldea, Doru Trăilă și Dumitru Dumbravă au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru trafic de influență. Foto: Getty Images

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, să mențină sechestrul impus de procurorii DNA pe averea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, bunurile avocatului Doru Trăilă și moștenirea generalui Dumitru Dumbravă. Decizia este definitivă, judecătorii de la ÎCCJ au respins apelul inculpaților. Cei trei au fost trimiși în judecată într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de influență.

Anterior, Curtea de Apel București a decis să mențină sechestrul pe bunurile inculpaților și moștenitorilor lui Dumitru Dumbravă. Aceștia au făcut apel, dar a fost respins de ÎCCJ.

Astfel, în cazul fostului general SRI Florian Coldea este vorba despre un sechestru pe 500.000 de lei, bani pe care îi avea într-un cont bancar, o locuință în București, mai multe cote părți din alte locuințe, locuri de parcare și un teren.

Judecătorii au decis să mențină sechestrul și pe bunurile lui Doru Trăilă, dar și pe averea rămasă moștenire din partea fostului general Dumitru Dumbravă. Acesta a murit la două luni după ce a fost trimis în judecată. Dumbravă suferea de mai multe afecțiuni oncologice.

Florian Coldea, Doru Trăilă și Dumitru Dumbravă au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru trafic de influență. Dosarul a fost deschis în urma unui denunț al unui om de afaceri. Sub pretextul unor contracte de consultanță, aceștia ar fi promis intervenții în justiție astfel încât să primească sute de mii de euro.