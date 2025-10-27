Imagini cu Florian Coldea la Sfințirea Catedralei Naționale, cu o zi înainte să înceapă procesul în care este judecat

Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, a ajuns în cursul zilei de astăzi, 27 octombrie, în fața magistraților de la Curtea de Apel București, pentru primul termen în procedura de cameră preliminară în dosarul său. Cu o zi înainte, acesta a participat la slujba de sfințire a Catedralei Naționale.

La ceremonie au participat mii de oameni şi 2.500 de invitați oficiali, printre care Președintele Nicușor Dan, alături de familie, premierul Ilie Bolojan, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, fostul președinte Emil Constantinescu, Principesa Margareta şi Principele Radu.

Florian Coldea a ajuns la Curtea de Apel București

După participarea la ceremonie, fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a ajuns în fața magistraților de la Curtea de Apel București.

La ieșire, acesta a declarat în fața jurnaliștilor că aceasta „e o procedură oarecum standard pentru astfel de situații”.

„Suntem astăzi la camera preliminară pentru verificarea unor măsuri asiguratorii. Înțeleg că e o procedură oarecum standard pentru astfel de situații, am dat curs acestei citații”, a declarat Florian Coldea, la ieșirea de la Curtea de Apel București.

În fața instanței au ajuns și avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci, acuzați de DNA.

Generalul Florian Coldea, fostul număr doi în SRI, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, alături de fostul șef al Direcției Juridice a SRI, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă (decedat la sfârșitul lunii septembrie), într-un dosar de corupție.

Marius Voineag: „E un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape”

De asemenea, procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a declarat, în urmă cu aproximativ o lună, la Antena 3 CNN, că a urmărit îndeaproape dosarul fostului prim-adjunct al SRI.

„În acest dosar au fost măsuri asiguratorii, evident, pentru că, în esenţă, dosarul a vizat un trafic de influenţă care a generat produs infracţional. Cred că sechestre sunt cam 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei la toţi inculpaţii trimişi în judecată de către DNA. Pentru ce acuzaţii am formulat, a fost limita maximă în care noi ne-am dus în ceea ce priveşte sechestrele”, a declarat acesta.

El a mai precizat că, cel mai probabil, dosarul lui Coldea va rezista.

„Sunt foarte sigur de treaba asta, pentru că e un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape. A fost un dosar de mare impact public, dar a fost un dosar prudent lucrat şi de către procurorul de caz. Procurorul de caz care a fost atent din plin, inclusiv cu această latură emoţională. Ştiam foarte bine că domnul Dumbravă este bolnav. De fiecare dată i s-a permis accesul pentru tratamente în străinătate. Regretăm profund”, a adăugat Voineag.