Elena Udrea a dat informaţii la FBI despre Coldea şi Kovesi. „Au fost interesați de activitatea lor”

1 minut de citit Publicat la 21:55 23 Sep 2025 Modificat la 23:47 23 Sep 2025

Într-un dialog cu Mihai Gâdea, marţi seară, la Antena 3 CNN, Elena Udrea a recunoscut că a oferit informaţii unor agenţi FBI despre activitatea dusă de Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi în România.

Discuţia fostului ministru al Turismului cu reprezentanţii FBI-ului a avut loc în Costa Rica, în 2019.

Mihai Gâdea: Doamna Udrea, în interviul pe care i l-aţi acordat doamnei Alexandrescu aţi vorbit despre faptul că aţi avut nişte discuţii cu FBI. Asta se întâmpla când eraţi în Costa Rica?

Elena Udrea: Da.

M.G.: La acea discuţie, aţi dat informaţii despre persoane care erau de interes pentru interlocutorii dvs?

E.U.: Da.

M.G.: E vorba despre persoane care se aflau în funcţii de conducere în România?

E.U.: Nu, nu se mai aflau în funcţii de conducere în România. A fost vorba despre domnul Coldea şi de doamna Kovesi. Nu mai erau la conducere în România în momentul acela.

M.G.: Deci reprezentanţii FBI-ului au fost interesați de aceste două persoane...

E.U.: Da, de activitatea lor, de cum s-a construit povestea asta, varianta românească a statului paralel şi despre cei care îl conduseseră.

M.G.: După acea discuţie, aţi fost eliberată din închisoarea din Costa Rica?

E.U.: Nu, nu. Discuţia a fost după ce fusesem eliberată. Deci era în 2019, discuţia a fost după.