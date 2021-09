Florin Cîțu îl cheamă "la judecată" pe Ludovic Orban după ce a spus că parteneriatul cu Iohannis s-a încheiat

"Aseară am văzut o declaraţie a domnului Ludovic Orban, la plecare, eu sper că era o declaraţie la supărare, pentru că pe mine m-au votat membrii PNL, în majoritate covârşitoare ”pentru”, şi pentru parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis. Aşa că în primul BEX eu voi cere domnului Ludovic Orban să-şi clarifice această poziţie, ce vrea să spună.

Eu cred că a fost o poziţie spusă la supărare, pentru că planurile noastre de viitor sunt strâns legate de parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis. Aşa că în următorul BEX îi voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban să clarifice această poziţie, dacă nu, o clarificăm noi pentru el”, a declarat Cîţu.

Întrebat dacă se pune problema excluderii din partid a lui Ludovic Orban, Cîţu a răspuns: „Nu am spus aşa ceva, am spus să vină să ne explice ce a vrut să zică când a spus că nu există un parteneriat, pentru că PNL şi această conducere are un parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis”.

Replica lui Ludovic Orban, după ce Florin Cîțu l-a chemat să dea explicații pentru afirmația sa

"De când îmi cere lămuriri mie Florin Cîțu?", a spus vizibil amuzat Ludovic Orban. După ce reporterul i-a transmis că Florin Cîțu e pregătit să ia măsuri față de dânsul, Orban a replicat: "Da, da, da..." Și s-a îndepărtat apoi de jurnaliști.

