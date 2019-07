Florina Cercel a murit. Drama neștiută a actriței

Florina Cercel a murit. Florina Cercel a murit la vârsta de 76 de ani.

În urmă cu ceva timp, marea actriță a povestit într-un interviu drama prin care a trecut în tinerețe, episod care a impresionat România. Florina Cercel și-a pierdut primul soț pe vremea când avea doar 29 de ani. Acesta era doctor și s-a stins din viață în urma urma unui cancer bronho-pulmonar, fără ca măcar să fie fumător.

„A fost cu adevărat cea mai mare iubire a mea, m-a văzut pe stradă şi s-a îndrăgostit de mine. Mi-a făcut o curte de modă veche, chiar şi pentru vremea aceea", a povestit actrița. Ea a primti un bilet după câteva zile: „Sunt doctorul Perian Ioan Liviu, sunt admiratorul dumneavoastră secret. Pe 7 ianuarie e ziua mea şi aş fi foarte onorat dacă aţi veni la petrecere". Ce a urmat a fost ca un scenariu de film.

Marea actriță a povestit cum au dansat împreună 12 ore neîntrerupt: "Nu m-a lăsat din braţe, nu am mâncat, nu am băut nimic. Apoi m-a condus acasă, iar mama era îngrijorată că nu ştia nimic de mine. El a intrat, s-a prezentat şi m-a cerut de nevastă. Ne-am căsătorit cam după un an". Din păcate, doctorul s-a îmbolnăvit de cancer bronho-pulmonar, fără să fie fumător. „În opt luni a murit. Nu am mai urcat pe scenă, acolo, la Timişoara, de atunci, din 9 mai 1972.", a povestit Florina Cercel.